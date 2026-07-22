Halk TV Spor Galatasaray yıllık 15+3 milyon euro teklif etti: Listedeki diğer yıldızlar da ortaya çıktı

Galatasaray yıllık 15+3 milyon euro teklif etti: Listedeki diğer yıldızlar da ortaya çıktı Galatasaray, uzun süredir çabaladığı transferde son viraja girdi. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncuya yıllık 15+3 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü. Listede bir yıldız daha var.

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