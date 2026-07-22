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Halk TV Spor Galatasaray yıllık 15+3 milyon euro teklif etti: Listedeki diğer yıldızlar da ortaya çıktı

Galatasaray yıllık 15+3 milyon euro teklif etti: Listedeki diğer yıldızlar da ortaya çıktı

Galatasaray, uzun süredir çabaladığı transferde son viraja girdi. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncuya yıllık 15+3 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü. Listede bir yıldız daha var.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Galatasaray yıllık 15+3 milyon euro teklif etti: Listedeki diğer yıldızlar da ortaya çıktı - Fotoğraf: 1
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Galatasaray'ın uzun süredir bitirmeye çalıştığı transferde son viraja girdiği belirtildi. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncuya yıllık 15+3 milyon euro teklif ettikleri iddia edildi.

Galatasaray yıllık 15+3 milyon euro teklif etti: Listedeki diğer yıldızlar da ortaya çıktı - Fotoğraf: 2
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Gazeteci Gökhan Dinç, Spor Gecesi Digital Youtube kanalında Bruno Fernandes transferiyle ilgili dikkat çeken bilgiler aktardı. Dinç, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray yıllık 15+3 milyon euro teklif etti: Listedeki diğer yıldızlar da ortaya çıktı - Fotoğraf: 3
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"Galatasaray, Bruno Fernandes'e 2+1 yıllık sözleşme önerdi. Başkan Dursun Özbek 15 milyon euro + 3 milyon euro bonus garanti ücret teklif etti. Bruno Fernandes'in önceliği Türkiye değil ama oyuncuyu ikna çabaları yoğun."

Galatasaray yıllık 15+3 milyon euro teklif etti: Listedeki diğer yıldızlar da ortaya çıktı - Fotoğraf: 4
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"Galatasaray Nantes'tan Fransız santrfor Matthis Abline için Monaco ile mücadele ediyor. Oyuncu, Monaco ile sözlü olarak anlaşmıştı. Galatasaray U-23 kadrosuna çok istediği Matthis için Monaco ile yarışa girdi."

Galatasaray yıllık 15+3 milyon euro teklif etti: Listedeki diğer yıldızlar da ortaya çıktı - Fotoğraf: 5
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Dici Futbol Youtube kanalında konuşan Ali Naci Küçük ise gündeme gelen bir başka yıldızı açıkladı. Küçük, "George Gardi, Galatasaray'a Phil Foden transferini önerdi. Gardi, 'Foden'ı kiralık olarak getirebilirim' dedi. Galatasaray, Manchester City'yi beklemek zorunda ancak bekleyecek zaman yok" dedi ve şöyle devam etti:

Galatasaray yıllık 15+3 milyon euro teklif etti: Listedeki diğer yıldızlar da ortaya çıktı - Fotoğraf: 6
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"Brahim Diaz, yüzde yüz Galatasaray'ın transfer listesinde. Real Madrid, oyuncudan çıkmaya son derece hazır ve müsait durumda, anlaşmaya çok sıcak. Brahim Diaz ise Real Madrid'de şansını denemek istiyor. 'Şimdi gelmek istemiyorum' diyor."

Galatasaray yıllık 15+3 milyon euro teklif etti: Listedeki diğer yıldızlar da ortaya çıktı - Fotoğraf: 7
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"Inter, Wilfried Singo için Galatasaray'a resmen teklif yaptı. Transferin önüne geçen isim ise Singo oldu. Singo, Galatasaray'da kalmak istediğini söyleyerek dosyayı kapattı."

Galatasaray yıllık 15+3 milyon euro teklif etti: Listedeki diğer yıldızlar da ortaya çıktı - Fotoğraf: 8
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"Galatasaray, Frankfurt'un Can Uzun için istediği bonservis miktarını 40-45 milyon Euro'ya getirmiş durumda."

Galatasaray Dursun Özbek Transfer
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