"Yeni Parti" başvurularını kim yapıyor? Bir tane daha geldi hem de kısaltmalı
Özgür Özel'in yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından gözler başvurunun ne zaman yapılacağına çevrilirken peş peşe marka tescil başvuruları geldi. Bu kez, kulislere yansıyan kısaltma için de başvuru yapıldı.
CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in uzun süredir beklenen “Yeni parti kuracağız” açıklamasının ardından kurulacak partinin ismi ve logosu merak konusu oldu.
Yeni siyasi oluşumun adının “Yeni Parti” olacağı öne sürülürken yeni bir marka tescil başvurusu ortaya çıktı. Özel'in 21 Temmuz'daki açıklamasından beş gün önce “Yeni Parti” ismi için başvuru yapıldığı iddia edilmiş ancak bu bilgi doğrulanmamıştı.
YEP KISALTMASI İLE YENİ BAŞVURU
Bu kez de “Yeni Parti” adı ve “YEP” kısaltması için başvuru yapıldığı görüldü. Başvuru tarihinin, Özel'in son kez CHP Grup Toplantısı'na başkanlık ettiği günle aynı olması dikkati çekti.
Öte yandan Özel yönetiminin parti sözcüsü Zeynel Emre, bugün yaptığı açıklamada yeni partinin kuruluş başvurusunun birkaç gün içinde yapılacağını söyledi.
Gerekli imzaların İçişleri Bakanlığı'na sunulacağını belirten Emre'nin “birkaç gün içinde” sözleri, başvurunun hafta bitmeden yapılacağı beklentisini güçlendirdi.
CHP kaynakları ise söz konusu başvuruların kendilerine ait olmadığını söyledi.