Halk TV Siyaset "Yeni Parti" başvurularını kim yapıyor? Bir tane daha geldi hem de kısaltmalı

"Yeni Parti" başvurularını kim yapıyor? Bir tane daha geldi hem de kısaltmalı Özgür Özel'in yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından gözler başvurunun ne zaman yapılacağına çevrilirken peş peşe marka tescil başvuruları geldi. Bu kez, kulislere yansıyan kısaltma için de başvuru yapıldı.