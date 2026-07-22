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"Yeni Parti" başvurularını kim yapıyor? Bir tane daha geldi hem de kısaltmalı

Özgür Özel'in yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından gözler başvurunun ne zaman yapılacağına çevrilirken peş peşe marka tescil başvuruları geldi. Bu kez, kulislere yansıyan kısaltma için de başvuru yapıldı.

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Aziz Turgut Altun
Aziz Turgut Altun Derleyen
"Yeni Parti" başvurularını kim yapıyor? Bir tane daha geldi hem de kısaltmalı
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CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in uzun süredir beklenen Yeni parti kuracağız” açıklamasının ardından kurulacak partinin ismi ve logosu merak konusu oldu.

Yeni siyasi oluşumun adının “Yeni Parti” olacağı öne sürülürken yeni bir marka tescil başvurusu ortaya çıktı. Özel'in 21 Temmuz'daki açıklamasından beş gün önce “Yeni Parti” ismi için başvuru yapıldığı iddia edilmiş ancak bu bilgi doğrulanmamıştı.

YEP KISALTMASI İLE YENİ BAŞVURU

Bu kez de “Yeni Parti” adı ve “YEP” kısaltması için başvuru yapıldığı görüldü. Başvuru tarihinin, Özel'in son kez CHP Grup Toplantısı'na başkanlık ettiği günle aynı olması dikkati çekti.

"Yeni Parti" başvurularını kim yapıyor? Bir tane daha geldi hem de kısaltmalı - Resim : 1

Öte yandan Özel yönetiminin parti sözcüsü Zeynel Emre, bugün yaptığı açıklamada yeni partinin kuruluş başvurusunun birkaç gün içinde yapılacağını söyledi.

"Yeni Parti" başvurularını kim yapıyor? Bir tane daha geldi hem de kısaltmalı - Resim : 2

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Gerekli imzaların İçişleri Bakanlığı'na sunulacağını belirten Emre'nin “birkaç gün içinde” sözleri, başvurunun hafta bitmeden yapılacağı beklentisini güçlendirdi.

CHP kaynakları ise söz konusu başvuruların kendilerine ait olmadığını söyledi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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