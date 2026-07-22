Özgür Özel ve ekibinin yeni parti mesaisi! Üst üste toplantılar sonrası yol haritası netleşti

CHP'nin seçilmiş Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Özgür Özel liderliğinde Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle yapılan toplantıların ardından açıklamalarda bulundu. Emre, yeni parti hakkında, “Önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığına başvuruyu yapıyoruz” dedi.

Zeynel Emre, gelişmeler ve yargı kararları sonrasında başka bir çıkış noktası kalmadığını vurgulayarak, “Biz evet, yeni bir yola çıkıyoruz. Bu kapsamdaki hazırlıklarımız tamamlanmak üzere” ifadelerini kullandı. Kurucular Kurulu’nun milletvekillerinden oluşacağını bildiren Emre, “Dünkü tarihi grup toplantımıza 84 milletvekili arkadaşımız katılmıştı. Grup kurarken milletvekillerinden Kurucular Kurulu oluşturmaya karar verdik ve bu kapsamda da başvurumuzda dünkü sayının daha da üzerinde bir sayı ile başvuru yaptığımızı göreceksiniz” açıklamasında bulundu.

CHP'nin seçilmiş sözcüsü Zeynel Emre'nin açıklamalarından öne çıkanalar şu şekilde:

"SANDIKLA İKTİDAR DEĞİŞİMİNE SAYGI DUYAN BİR GELENEKTEN GELİYORUZ"

Konuşmasına siyasi geleneklerine değinerek başlayan Zeynel Emre, CHP'nin çok partili yaşama geçişteki rolünü hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de seçimler olur. Yerel seçimler, genel seçimler... Bizim siyasete bakış açımızda, Cumhuriyet Halk Partililer olarak, bu partinin öz evlatları olarak, biz seçme-seçilme iradesine de, sandıkla iktidar değişimine de saygı duyan bir gelenekten geliyoruz."

31 Mart yerel seçimlerinin ardından iktidarın tutumunu eleştiren Emre, CHP'nin 413 belediye kazanarak ülke nüfusunun yüzde 70'ine hizmet eder hale geldiğini belirtti. Seçim sonuçlarının ardından belediyelere yönelik hukuki adımlara dikkat çeken Emre, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde iktidarın sandıkla değişeceğinin birçok araştırma tarafından görülmesi karşısında bunu tanımama, seçilen iradeye yönelik tanımama, seçilmiş belediye başkanlarını haksız bir şekilde tutuklama, operasyon yapma, kanunla kurulmuş belediye organizasyon şemalarını suç örgütü organizasyon şeması olarak gösterme... Çok sayıdaki belediye başkanımız, belediye başkan yardımcısı ve görevli arkadaşları sürekli Türk Ceza Kanunu anlamında örgüt kuran, bu kapsamda suç işleyen ve sürekli ihaleye fesat, rüşvet ve benzeri suçlamalarla temelsiz, delilsiz bir şekilde suçlayan bir süreci gördük."

"İSTANBUL'U, ANKARA'YI, İZMİR'İ KAZANAN PARTİLER İKTİDAR OLUR"

Üç büyükşehri kazanan partilerin siyasi tarihteki konumuna işaret eden Emre, geçmiş seçimlerden örnekler vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi üç büyükşehri elinde bulunduran, ilk yerel seçimde kazanan partiler siyasal yaşamımıza baktığımızda devam eden genel seçimde de ya iktidar olmuştur ya koalisyon ortağı olmuştur. Bunun tek istisnası 2023 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Sayın Erdoğan şu sözü boşuna söylememiştir: 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder' derdi."

Kurultay sürecine yönelik açılan davaya da değinen Emre, 4-5 Kasım 2023 tarihindeki kurultaydan 31 Mart 2024 seçimlerine kadar hiçbir tartışma yaşanmadığını, ancak seçim sonuçlarının ardından davanın gündeme geldiğini savundu:

"Ne zaman ki 31 Mart 2024 seçimlerindeki sonuçlar görülmüş, şaibeli iddia ettiği yönetim tarafından aday gösterilen bir büyükşehir belediye başkanı aday seçimi kaybettikten sonra böyle saçma sapan bir davayı onunla getirmiş. Türk hukuk tarihinde olmayan bir uygulamayla karşı karşıya bırakılmıştır Cumhuriyet Halk Partisi. 3 yıl sonrasında bir butlan kararı... Çok açık bir şekilde sarayla iş birliği içerisinde olan bir üslup, bir dil, bir yaklaşımla karşı karşıya bırakıldık."

İktidara yakın medyanın tutumunu da eleştiren Emre, "Önceki yönetimi hakim oldukları medyayla aynı isimler, aynı kişiler o zaman FETÖ'cü, PKK'lı vesaire diye terör örgütleriyle ilişkili olarak gösterenlerin bugün geldiğimiz noktada bu butlan yönetimine yönelik algı oluşturmak açısından övgüleri, destekleri hakikaten ibretliktir" değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞKA BİR ÇIKIŞ NOKTASI KALMADI YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ"

Süreç boyunca parti tüzüğünü ve hukuki yolları işlettiklerini söyleyen Emre, örgütlerde yaşanan görevden almaları ve ihraçları hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

"Biz bu kapsamda imza topladık kurultay delegelerimizden. Kanunen yapılması lazım, kurultay yapılmadı. 28 istifayla 40'ın altına düştüğünde tüzük gereği Parti Meclisi ortadan kalkmıştır, kurultay yapılmalıdır; o karar dinlenmemiştir. Gelinen noktada 50'den fazla il başkanı arkadaşımız çok haksız bir şekilde görevden alınmıştır. Kendi illerinde başarılı olmuş ve buna karşın görevden alındığı gibi haksız bir şekilde disiplin uygulamasına maruz bırakılmış il başkanlarımız, örgüt emekçileri... Bütün bunlarla birlikte süreci sonuna kadar işlettik. Geldiğimiz noktada başka bir çıkış noktası kalmadı ve biz evet, yeni bir yola çıkıyoruz."

Yeni partinin kuruluş dilekçesinin birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na sunulacağını duyuran Emre, Kurucular Kurulu ile ilgili detayları şu sözlerle aktardı:

"Dünkü tarihi grup toplantımıza 84 milletvekili arkadaşımız katılmıştı. Grup kurarken milletvekillerinden Kurucular Kurulu oluşturmaya karar verdik ve bu kapsamda da başvurumuzda dünkü sayının daha da üzerinde bir sayı ile başvuru yaptığımızı göreceksiniz. Biz Altı Ok'a sıkı sıkıya bağlıyız. Atatürk'ün bize bıraktığı mirasa, bize çizdiği, bize verdiği ödeve sıkı sıkıya bağlıyız."

"PARTİNİN İSMİNİ VERİLDİĞİ GÜN DUYACAKSINIZ"

Gelecek döneme ilişkin stratejilerinin hazır olduğunu ve tüm adımları planlı attıklarını ifade eden Zeynel Emre, partinin ismiyle ilgili merak edilen soruya yanıt verdi:

"Karşımızda bir organize kötülük olduğunu bilerek partimizin kurulduğu güne kadar, İçişleri Bakanlığına dilekçe verdiğimiz güne kadar her adımı organize attığımızı bilmenizi isteriz. Bakın, partimizin ismini dahi verildiğimiz gün duyacaksınız resmi olarak. Çünkü biz devlet organlarını ele geçirmiş ve iktidarda kalmak için her türlü kötülüğü yapmayı göze almış bir organizasyon ve maalesef içimizdeki iş birlikçileriyle karşı karşıyayız."

Yargı süreçlerinin işleyişine de değinen Emre, "BAM karar verdikten sonra hiç eşi benzeri görünmemiş bir şekilde 56 gün kendi uhtesinde dosyayı tuttu ve özellikle adli tatilden birkaç gün öncesine denk gelecek şekilde Yargıtaya dosya teslim edildi. Biz biliyoruz ki yargı bağımlı bir yargı. Bu saatten sonra yargının burada hakkaniyetli bir karar vermesi elbette güç" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan gelen maddi yardım ve otobüs bağışı taleplerini şu an için kabul etmediklerini belirten Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımıza otobüs almak, partimize yeni sürece otobüs alıp katkı sunmak isteyenler oldu. Biz bunların hiçbirini kabul etmedik. Dedik ki: 'Biz gayet şeffafça bizden çağrıları takip edin. Bir yeni parti kurma süreci olursa burada kurulmuş aşamasıyla birlikte sizden gerek üye olup düzenli aidat ödemesi gerekse de bağışları duyuracağız.' O aşamaya kadarki süreci de kendi içimizde yaptığımız gerek işte binanın tutulmasından tutun da gerek tüm hazırlıklara kadar kendi içimizde şeffafça yürütmeye devam edeceğiz."

"SÜRECİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BAŞVURU YAPILANA KADAR TİTİZLİKLE GÖTÜRECEĞİZ"

Emre, toplantının detaylarına ilişkin açıklamalarını sürdürürken yeni partinin kuruluş dilekçesi verilene kadar geçecek sürecin titizlikle yürütüleceğini vurguladı. Partinin adı, amblemi ve kurucular kuruluna dair detayların kamuoyuna ne zaman açıklanacağına açıklık getiren Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi biz bugün Genel Başkanımızla yapmış olduğumuz değerlendirmelerde ve toplantılarda bu konuyu da etraflıca konuştuk. Biz bu süreci İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapılana kadar son derece ketum, basına sızmayacak şekilde ve titizlikle götürme kararı aldık. Bize hak hakkaniyet mücadelesinde gönül veren, destek veren milyonlarca insanı düşündüğümüzde; bu konudaki hassasiyetimizi, bu konudaki tutumumuzu anlayışla karşılayacaklarını umuyoruz."

Sürecin başından itibaren her adımı şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Emre, başvurunun yapılacağı gün tüm bilgilerin ilan edileceğini ifade etti:

"Partimizin ismi de, logosu da, kurucular kurulumuz da, diğer tüm detaylar da İçişleri Bakanlığı’na dilekçe verildiği an resmi olarak ve açık bir şekilde sizlerle ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. O zamana kadar bu konuda herhangi bir açıklama veya sızma olmayacaktır. Süreci tamamen bu ciddiyetle yürütmeye devam edeceğiz."