Galatasaray paylaşımı yapan genç futbolcuyu takımdan kovdular. Egehan Şensoy, Konyaspor'un U19 takımında forma giyiyordu.

17 yaşındaki oyuncu U19 takımında stoper olarak görev yapıyordu. 20 resmi maçta görev yapmış, 2 de gol atmıştı. A takıma çıkabileceği belirtiliyordu.

Ama ne olduysa yaptığı bir Galatasaray paylaşımından sonra oldu.

GALATASARAY FORMALI PAYLAŞIM YAPTI

Egehan sosyal medya hesabından çocukluğunda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Üstünde Galatasaray forması vardı ve altında da şu yazıyordu:

"Hayal kurardık telli duvaklı".



İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Konyaspor, genç futbolcuyu takımdan kovdu.

"HASSASİYET DEĞERLENDİRİLMİŞTİR"

Konyaspor Futbol Akademisi aldığı kararı yazılı olarak açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde futbolcumuz Egehan Şensoy hakkında kamuoyuna yansıyan paylaşımlar ve bu paylaşımların ardından oluşan hassasiyet, kulübümüz tarafından titizlikle değerlendirilmiştir.

Konyaspor Futbol Akademisi olarak; sporun birleştirici gücüne, saygıya, fair play ruhuna, toplumsal sorumluluğa ve kulübümüzün köklü değerlerine bağlılığı esas almaktayız. Bu anlayış doğrultusunda, kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkate alınmış ve söz konusu durumun kulübümüzün temsil ettiği değerlerle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır.

Bu nedenle, futbolcumuz Egehan Şensoy ile Konyaspor Futbol Akademisi arasındaki ilişki sonlandırılmıştır.

Konyaspor Futbol Akademisi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnızca sportif başarıya değil; karakteri, disiplini, ahlaki sorumluluğu ve örnek sporcu kimliğini önceleyen yaklaşımını kararlılıkla sürdürecektir."