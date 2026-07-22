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Galatasaray yolculuk öncesi çift çalıştı

Avusturya kampına gidecek olan Galatasaray günü çift idmanla kapattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray yolculuk öncesi çift çalıştı

Galatasaray, 2026-2027 sezonuna yönelik hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah antrenmanında ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

Akşam idmanı ise dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

AVUSTURYA'YA GİDİYORLAR

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya'ya giderek 29 Temmuz'a kadar burada hazırlık maçları oynayıp, kamp yapacak.

Galatasaray, 24 Temmuz Cuma günü AC Monza ve 27 Temmuz Pazartesi Venezia ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da da 2 hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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