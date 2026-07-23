Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi: 3 kere yapanınkine el konulacak

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, sürücü belgesi uygulamalarına yeni kurallar getiriyor. En düşük emekli aylığı düzenlemesi kapsamında olan değişiklikleri içeren madde kabul edildi.

ADAY SÜRÜCÜLÜK SÜRESİ 2 YIL OLDU

Yeni düzenlemeye göre, ilk defa sürücü belgesi alanlar ile belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca aday sürücü statüsünde sayılacak.

İPTAL KOŞULLARI BELİRLENDİ

Aday sürücülük süresi içinde, sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir ihlal, 75 ceza puanının aşılması, araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanımı veya dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi ile koruyucu sistem kullanımı zorunluluğuna ilişkin hükümlerden herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.

YENİDEN BELGE ALMANIN ŞARTLARI

Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmesi için sürücü kursuna devam etmeleri, sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek. Ayrıca psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösteren belgenin kursa ibraz edilmesi, idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması ve iptal sonrası bekleme süresinin dolması zorunlu olacak.

HAVACILIK KURTARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ DEĞİŞİYOR

Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması'na uyum amacıyla Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kazaya uğramış, zor durumda kalan veya tehlike içindeki hava aracına gerekli hizmeti sağlayacak. Kolluk kuvvetleri ve diğer yetkililer, hava aracına, uçuş ekibine, yolculara ve kurtarma ekibine yardımcı olmakla yükümlü olacak.

(AA)