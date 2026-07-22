Ali Koç'un destekleyeceği takım belli oldu

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Koç, kongreyi Sadettin Saran'a kaybetmesinin ardından olağanüstü kongrede aday olmamıştı. Olağanüstü kongreyi Aziz Yıldırım kazanmıştı.

Koç, görevdeyken dünyanın en zengin iş adamlarından olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Hamdi Ulukaya ile sözleşme imzalamıştı. Hamdi Ulukaya'nın şirketi Chobani, sarı lacivertli kulübe stat sponsoru olmuştu.

ULUKAYA İLE BİRLİKTE MAÇI İZLEDİ

Ali Koç, görevden ayrılmasının ardından da Hamdi Ulukaya ile zaman zaman bir araya geliyor.

Koç, Fenerbahçe'nin dün akşam oynadığı Gornik Zabrze maçını da Hamdi Ulukaya ile birlikte izledi.



Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'ya Erzincanspor Kulübü Başkanı Alaattin Yavuz Güneş de eşlik etti.

Ali Koç ve Erzincanlı olan Hamdi Ulukaya'nın ağustos ayında Erzincan'a gelmeyi planladıkları ifade edildi.

Ayrıca Ali Koç'un Erzincanspor'u destekleme sözü verdiği de ileri sürüldü. Erzincanspor, TFF 2. Lig'de mücadele ediyor.