Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir araya geldi: İsmail Yüksek'i yalnız bırakmadılar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yönetim ve futbolcular, İsmail Yüksek'in düğünü için bir araya geldi.

İSMAİL YÜKSEK İLE ESEN MATRAŞ DÜNYAEVİNE GİRDİ

Milli futbolcu nişanlısı Esen Matraş'la dünyaevine girdi. Tersane İstanbul'da düzenlenen düğüne spor, iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim katıldı.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve eski başkanlardan Ali Koç, İsmail Yüksek'in nikah şahidi oldu.

SADETTİN SARAN KATILMADI

Öte yandan bir diğer eski başkan Sadettin Saran ise törene katılmadı. Düğün öncesinde Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran'la yan yana gelmek istemediği iddia edilmişti. Bunun üzerine Sadettin Saran'ın olay çıkmaması adına düğüne gelmekten vazgeçtiği ifade edilmişti.