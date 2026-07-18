İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası: Sözleşme imzalanacak
Ertem Şener, Galatasaray'ın yeni 10 numarasını açıkladı ve "Transfer açıklanırsa şaşırmam, büyük bir ihtimalle sözleşme imzalanacak" dedi.
Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, Beyaz TV Spor Müdürü Ertem Şener "Üst düzey yetkililerle görüştüm" diyerek çarpıcı bilgiler verdi. Şener'in GS Gazete'ye göre açıklamaları şöyle:
"Alexey Batrakov, Can Uzun ve Julian Brandt 10 numara adayları arasında."
"Galatasaray yönetimi büyük ihtimalle Mario Lemina'yla yollarını ayıracak öyle bir duyum aldım."
"Galatasaray yönetiminden üst düzey yetkililerle konuştum ve 'Bruno Fernandes'ten bile daha baba bir futbolcuyla görüşüyoruz' dediler. Bu isim kim? İnanın bilmiyorum. Belki 10 numara, orta saha veya kanat da olabilir."
"Manchester United'ın Portekizli 10 numarası Bruno Fernandes, Galatasaray'a gelmek istiyor. Yönetim çok büyük yol katetti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transferlerinden sonra bir yıldız futbolcu hedefliyorlar."
"Galatasaray her an Bruno Fernandes'i alabilir. Transfer açıklanırsa şaşırmam. Çok büyük ihtimalle sözleşme imzalanacak."
Teknik direktör Okan Buruk'un Bruno Fernandes'i özellikle istediği, başkan Dursun Özbek'in de transferi bitirme aşamasında olduğu ileri sürüldü.