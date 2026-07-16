Kukumav kuşları uçmak için gün sayıyor: Henüz bir haftalıkken yuvadan düşmüşlerdi
Düzce'de uçuş provası yaparken yuvadan düşen Türkiye'nin en küçük baykuş türü kukumavın iki yavrusu, koruma altına alındı. Veterinerler Zeynep Hızal ve Murat Ünlü'nün özel protein diyetiyle beslediği sevimli yavrular yakında doğaya salınacak.
Düzce'de ormanlık bir alanda, henüz bir haftalıkken yuvalarından düşmüş halde bulunan iki kukumav yavrusu koruma altına alındı.
Türkiye'de yaşayan en küçük baykuş türlerinden biri olan kukumavların yavruları, uçuş provasına erken başladıkları için yuvadan düşerek yaralandı.
Kent merkezinden gelen ihbarla birkaç gün arayla teslim alınan yavrular, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğüne getirildi.
Veteriner hekimler Zeynep Hızal ve Murat Ünlü, yavruların hem fiziksel hem davranışsal sağlığını iyileştirmek için titiz bir rehabilitasyon süreci başlattı.
Müdürlüğe getirildiğinde tüy gelişimleri tamamlanmamış olan yavrular, kendi kendilerine beslenemeyecek kadar güçsüzdü.
Birinin 20, diğerinin 25 günlük olduğu tahmin edilen yavruların aralarında yaklaşık bir haftalık yaş farkı bulunuyor.
Yavru kukumavlara ciğer, kıyma ve tavuk göğsü gibi yüksek proteinli besinlerden oluşan özel bir diyet programı uygulandı.
Yetişkin bireylerin aksine yavru kuşlara sabah ve akşamın yanı sıra öğlen de ek protein desteği sağlandı.
Yaklaşık 3 haftalık özenli bakımın ardından yavrular kendi kendilerine beslenebilecek düzeye ulaştı.
Veteriner hekim Ünlü, yavruların tüy kapsüllerinin patladığını ve kanat yapılarının uçuşa uygun hale geldiğini açıkladı.
Hızal, kanatların tüylendiğini ancak yavruların henüz kendi kendilerine avlanacak durumda olmadığını belirtti.
Hızal, "Kanatları tüylendi fakat kendi kendilerine avlanacak durumda olmadıklarını düşünüyoruz. 10 gün daha bizimle birlikteler. Daha sonra doğaya kanat çırpacaklar" dedi.
Ünlü ise "Tüy kapsülleri patladı ve uçabilecek düzeye geldiklerini görüyoruz. İnşallah yaban hayvanlarımızı ait oldukları doğaya salacağız" diye konuştu.
Rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasına 10 gün kalan iki kukumav yavrusu, kanat uzunlukları yeterli seviyeye geldiğinde doğaya salınacak.
(AA)