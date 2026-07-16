Halk TV Türkiye Kukumav kuşları uçmak için gün sayıyor: Henüz bir haftalıkken yuvadan düşmüşlerdi

Kukumav kuşları uçmak için gün sayıyor: Henüz bir haftalıkken yuvadan düşmüşlerdi Düzce'de uçuş provası yaparken yuvadan düşen Türkiye'nin en küçük baykuş türü kukumavın iki yavrusu, koruma altına alındı. Veterinerler Zeynep Hızal ve Murat Ünlü'nün özel protein diyetiyle beslediği sevimli yavrular yakında doğaya salınacak.

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