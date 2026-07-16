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Halk TV Türkiye Kukumav kuşları uçmak için gün sayıyor: Henüz bir haftalıkken yuvadan düşmüşlerdi

Kukumav kuşları uçmak için gün sayıyor: Henüz bir haftalıkken yuvadan düşmüşlerdi

Düzce'de uçuş provası yaparken yuvadan düşen Türkiye'nin en küçük baykuş türü kukumavın iki yavrusu, koruma altına alındı. Veterinerler Zeynep Hızal ve Murat Ünlü'nün özel protein diyetiyle beslediği sevimli yavrular yakında doğaya salınacak.

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Kukumav kuşları uçmak için gün sayıyor: Henüz bir haftalıkken yuvadan düşmüşlerdi - Fotoğraf: 1
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Düzce'de ormanlık bir alanda, henüz bir haftalıkken yuvalarından düşmüş halde bulunan iki kukumav yavrusu koruma altına alındı.

Kukumav kuşları uçmak için gün sayıyor: Henüz bir haftalıkken yuvadan düşmüşlerdi - Fotoğraf: 2
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Türkiye'de yaşayan en küçük baykuş türlerinden biri olan kukumavların yavruları, uçuş provasına erken başladıkları için yuvadan düşerek yaralandı.

Kukumav kuşları uçmak için gün sayıyor: Henüz bir haftalıkken yuvadan düşmüşlerdi - Fotoğraf: 3
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Kent merkezinden gelen ihbarla birkaç gün arayla teslim alınan yavrular, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğüne getirildi.

Kukumav kuşları uçmak için gün sayıyor: Henüz bir haftalıkken yuvadan düşmüşlerdi - Fotoğraf: 4
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Veteriner hekimler Zeynep Hızal ve Murat Ünlü, yavruların hem fiziksel hem davranışsal sağlığını iyileştirmek için titiz bir rehabilitasyon süreci başlattı.

Kukumav kuşları uçmak için gün sayıyor: Henüz bir haftalıkken yuvadan düşmüşlerdi - Fotoğraf: 5
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Müdürlüğe getirildiğinde tüy gelişimleri tamamlanmamış olan yavrular, kendi kendilerine beslenemeyecek kadar güçsüzdü.

Kukumav kuşları uçmak için gün sayıyor: Henüz bir haftalıkken yuvadan düşmüşlerdi - Fotoğraf: 6
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Birinin 20, diğerinin 25 günlük olduğu tahmin edilen yavruların aralarında yaklaşık bir haftalık yaş farkı bulunuyor.

Kukumav kuşları uçmak için gün sayıyor: Henüz bir haftalıkken yuvadan düşmüşlerdi - Fotoğraf: 7
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Yavru kukumavlara ciğer, kıyma ve tavuk göğsü gibi yüksek proteinli besinlerden oluşan özel bir diyet programı uygulandı.

Kukumav kuşları uçmak için gün sayıyor: Henüz bir haftalıkken yuvadan düşmüşlerdi - Fotoğraf: 8
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Yetişkin bireylerin aksine yavru kuşlara sabah ve akşamın yanı sıra öğlen de ek protein desteği sağlandı.

Kukumav kuşları uçmak için gün sayıyor: Henüz bir haftalıkken yuvadan düşmüşlerdi - Fotoğraf: 9
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Yaklaşık 3 haftalık özenli bakımın ardından yavrular kendi kendilerine beslenebilecek düzeye ulaştı.

Kukumav kuşları uçmak için gün sayıyor: Henüz bir haftalıkken yuvadan düşmüşlerdi - Fotoğraf: 10
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Veteriner hekim Ünlü, yavruların tüy kapsüllerinin patladığını ve kanat yapılarının uçuşa uygun hale geldiğini açıkladı.

Kukumav kuşları uçmak için gün sayıyor: Henüz bir haftalıkken yuvadan düşmüşlerdi - Fotoğraf: 11
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Hızal, kanatların tüylendiğini ancak yavruların henüz kendi kendilerine avlanacak durumda olmadığını belirtti.

Kukumav kuşları uçmak için gün sayıyor: Henüz bir haftalıkken yuvadan düşmüşlerdi - Fotoğraf: 12
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Hızal, "Kanatları tüylendi fakat kendi kendilerine avlanacak durumda olmadıklarını düşünüyoruz. 10 gün daha bizimle birlikteler. Daha sonra doğaya kanat çırpacaklar" dedi.

Kukumav kuşları uçmak için gün sayıyor: Henüz bir haftalıkken yuvadan düşmüşlerdi - Fotoğraf: 13
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Ünlü ise "Tüy kapsülleri patladı ve uçabilecek düzeye geldiklerini görüyoruz. İnşallah yaban hayvanlarımızı ait oldukları doğaya salacağız" diye konuştu.

Kukumav kuşları uçmak için gün sayıyor: Henüz bir haftalıkken yuvadan düşmüşlerdi - Fotoğraf: 14
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Rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasına 10 gün kalan iki kukumav yavrusu, kanat uzunlukları yeterli seviyeye geldiğinde doğaya salınacak.

(AA)

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