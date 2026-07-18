8 yıl önce Manchester City'deydi: Mardin 1969 Spor'a imza attı

TFF 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, yeni transferini açıkladı. 8 yıl önce İngiltere'nin Manchester City takımında olan futbolcuyu renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada Nijeryalı forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Tecrübeli futbolcu Kayode ile 1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Olarenwaju Kayode'ye kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

8 YIL ÖNCE MANCHESTER CİTY'DEYDİ

33 yaşındaki Kayode, 8 yıl önce Austria Wien'den Manchester City'e transfer olmuştu.

Shakhtar Donetsk'te de forma giyen Kayode, Türkiye'de Gaziantep FK ve Sivasspor gibi takımlarda da forma giydi. Son olarak Esenler Erokspor'da oynamıştı.