İngilizler Salah'ın yeni takımını açıkladı

Günlerdir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'la ilgili İngiliz basınında dikkat çeken bir haber yer aldı. The Sun, Salah'ın yeni takımını açıkladı.

"SunSport geçen hafta, Salah ile Suudi Arabistan kulüpleri arasındaki görüşmelerin, yıldız kanat oyuncusunun "çılgın" bir para istemesi nedeniyle çıkmaza girdiğini ortaya çıkarmıştı" denilen haberde Beşiktaş iddiası yer aldı.

9+2 MİLYON STERLİNE ANLAŞTI

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Mohamed Salah, Liverpool'da geçirdiği parlak dokuz yıllık dönemin ardından Beşiktaş'a katılmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre, Mısırlı milli futbolcu Türk deviyle sözlü anlaşmaya vardı.

Anlaşma, yıllık 9 milyon sterlin maaş ve 2 milyon sterlin bonusu içeren, 2028 yılına kadar uzatma opsiyonlu bir yıllık sözleşmeyi kapsıyor."

Salah, 9 yıl formasını giydiği İngiliz devi Liverpool'dan sezon sonunda ayrılmıştı.

Kulüp kariyerinde 651 maça çıkan Salah, 324 gol attı. 34 yaşındaki futbolcunun Mısır Milli Takımı'nda ise 95 maçta 59 golü bulunuyor.