Beşiktaş Mohamed Salah ile anlaştı: Maaşı ortaya çıktı

Yaz transfer döneminde transferleri peş peşe açıklayan ve son olarak Leandro Trossard'ı kadrosuna katan Beşiktaş, yeni bir bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah'ı kadrosuna katacak.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Foot Mercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre; Beşiktaş, yıldız oyuncu Mohamed Salah ile sözlü olarak anlaşmaya vardı.

Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan 34 yaşındaki futbolcunun senelik 10 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonus kazanacağı ifade edildi.

12 GOL 10 ASİSTLİK PERFORMANS

Geride bıraktığımız sezon Liverpool formasıyla 41 resmi maça çıkan Mohamed Salah, 12 gol atarken 10 da gol pası verdi.

Mısırlı yıldızın güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

''YA ALLAH BİSMİLLAH MOHAMED SALAH''

Beşiktaş taraftarı, Leandro Trossard için düzenlenen imza töreninde ''Ya Allah bismillah, Mohamed Salah'' tezahüratları atmıştı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, büyük bir heyecanla Salah transferini beklemeye başladı.