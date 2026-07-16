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Halk TV Türkiye Kabusun başlayacağı tarihi Orhan Şen verdi: Sıcaklık 40 dereceye çıkacak 4 gün kavuracak

Kabusun başlayacağı tarihi Orhan Şen verdi: Sıcaklık 40 dereceye çıkacak 4 gün kavuracak

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada pazar gününden itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların yükseleceğini belirterek Ege ve Güneydoğu da 40 dereceyi geçeceğini ve 4 gün süreceğini söyledi.

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Kabusun başlayacağı tarihi Orhan Şen verdi: Sıcaklık 40 dereceye çıkacak 4 gün kavuracak
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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar gününden itibaren Türkiye'de sıcaklıkların 3-4 derece daha artacağını belirterek, özellikle Ege ve Güneydoğu'da 40°C'yi aşacak sıcaklıklar ve artan orman yangını riskine karşı kritik bir uyarıda bulundu. Şen kavurucu sıcaklıkların 4 gün boyunca süreceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye, yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle pazar gününden itibaren sıcaklıkların ülke genelinde 3 ila 4 derece artacağını duyurdu.

SICAKLIKLAR HANGİ BÖLGELERDE, KAÇ DERECE OLACAK?

Prof. Dr. Şen’in aktardığı bilgilere göre, önümüzdeki günlerde bölgelere göre beklenen sıcaklık değerleri şu şekilde:

35°C Seviyesi: Marmara, İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Akdeniz Bölgesi.

40°C ve Üzeri: Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri.

Kabusun başlayacağı tarihi Orhan Şen verdi: Sıcaklık 40 dereceye çıkacak 4 gün kavuracak - Resim : 1

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4 GÜN KAVURACAK

Söz konusu sıcak hava dalgasının pazar gününden itibaren başlayarak 4 gün boyunca etkisini sürdüreceğini ifade eden Prof. Dr. Şen, sıcaklık artışıyla birlikte özellikle orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti.

Şen, paylaşımında şunları söyledi:

"Hafta sonu pazar gününden itibaren Türkiye de sıcaklıklar 3-4 derece artacak. Marmara İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz iç kesimleri ,Doğu Anadolunun Güney Batısı, Akdeniz bölgesinde 35 C. Ege ve Güneydoğu da 40 C yi geçer. 4 gün devam eder. Orman yangın riski artıyor dikkatli olalım."

Kabusun başlayacağı tarihi Orhan Şen verdi: Sıcaklık 40 dereceye çıkacak 4 gün kavuracak - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Orhan Şen Sıcak Türkiye Meteoroloji
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