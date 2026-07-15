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Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu: Ateşe düştük!

Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki maç takvimi ve rakipleri belli oldu. Ateşe düştük!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 1
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Voleybolda ülkemizi temsil edecek olan takımlarımızın maç takvimleri ve rakipleri belli oldu. Yapılan kura çekiminde temsilcilerimiz güçlü rakiplerle eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 2
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Özellikle Fenerbahçe ve Eczacıbaşı'nın gruplarındaki İtalyan takımları dikkat çekti. 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi maç takvimi ve gruplar şöyle:

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 3
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Grup Maçları
24-26 Kasım
1-3 Aralık
15-17 Aralık
12-14 Ocak
26-28 Ocak

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 4
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3 Şubat
Play Off Maçları
16-18 Şubat
23-25 Şubat

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 5
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Çeyrek Final Maçları
9-11 Mart
16-18 Mart

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 6
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Final Four
1-2 Mayıs

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 7
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A GRUBU
Vakıfbank
UNI Opole (Polonya)
Mulhouse (Fransa)
Elemelerden gelecek takım

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 8
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B Grubu
Conegliano (İtalya)
Rzeszow (Polonya)
Dresdner (Almanya)
Novara (İtalya)

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 9
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C Grubu
Fenerbahçe
Milano (İtalya)
Paris (Fransa)
Vasas (Macaristan)

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 10
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D Grubu
Scandicci (İtalya)
Eczacıbaşı
Tent (Sırbistan)


E Grubu
B.Lodz (Polonya)
Suhl (Almanya)
Voluntari (Romanya)
Galatasaray

Şampiyonlar Ligi Voleybol Vakıfbank Galatasaray Fenerbahçe Eczacıbaşı
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