Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu: Ateşe düştük!
Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki maç takvimi ve rakipleri belli oldu. Ateşe düştük!
Voleybolda ülkemizi temsil edecek olan takımlarımızın maç takvimleri ve rakipleri belli oldu. Yapılan kura çekiminde temsilcilerimiz güçlü rakiplerle eşleşti.
Özellikle Fenerbahçe ve Eczacıbaşı'nın gruplarındaki İtalyan takımları dikkat çekti. 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi maç takvimi ve gruplar şöyle:
Grup Maçları
24-26 Kasım
1-3 Aralık
15-17 Aralık
12-14 Ocak
26-28 Ocak
3 Şubat
Play Off Maçları
16-18 Şubat
23-25 Şubat
Çeyrek Final Maçları
9-11 Mart
16-18 Mart
Final Four
1-2 Mayıs
A GRUBU
Vakıfbank
UNI Opole (Polonya)
Mulhouse (Fransa)
Elemelerden gelecek takım
B Grubu
Conegliano (İtalya)
Rzeszow (Polonya)
Dresdner (Almanya)
Novara (İtalya)
C Grubu
Fenerbahçe
Milano (İtalya)
Paris (Fransa)
Vasas (Macaristan)
D Grubu
Scandicci (İtalya)
Eczacıbaşı
Tent (Sırbistan)
E Grubu
B.Lodz (Polonya)
Suhl (Almanya)
Voluntari (Romanya)
Galatasaray