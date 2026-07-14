Dünyanın en gizemli zirvesi: 6 bin 638 metrelik bu dağa tırmanmak yasak!

Çin yönetimindeki Tibet’te yer alan Kailash Dağı, dört din için kutsal sayılan,resmi olarak zirvesine hiç tırmanılmamış ve Asya’nın can damarı olan nehirlerin kaynaklarını barındıran gizemli bir zirvedir.

FARKLI DİNLER TARAFINDAN KUTSAL KABUL EDİLİYOR

Trans-Himalaya bölgesinde, yaklaşık 6 bin 638 metre yüksekliğindeki bu dağ; Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Bön dinleri için derin kutsal anlamlar taşıyor. Bölgedeki Hindular için burası Lord Shiva meskeni olarak kabul görüyor. Shiva, Hinduizm inancında evrenin yok edici ve dönüştürücüsü olarak tanımlanıyor ve kutsal üçleme inancının önemli figürlerinden biri olduğuna inanılıyor.

Budistler, Kailash Dağını evrenin kozmolojik merkezi olan Meru Dağı ile bağlatırıyor. Jainler, bu dağı ilk tirthankara olan Rishabhanatha ile ilişkilendiriyor. Antik Bön geleneğindeyse durum biraz daha farklı onlar bölgenin doğrudan Zhang Zhung krallığıyla derin bağları bulunduğunu düşünüyor.

Gölge ayrıca İndüs, Sutlej Brahmaputra ve Karnali nehirlerinin kaynaklarına da evsahipliği yapıyor. Karnali, Hindistan’da Ganj Nehri’nin önemli kolların biri.

Bu görkemli dağ piramidi andıran görüntüsü nedeniyle zaman zaman yapay olduğu iddialarıyla gündeme gelse de jeolojik araştırmalar bunun tamamen doğal süreçlerin sonucu olduğunu ortaya koyuyor.

MİLAREPA DAĞIN TEPESİNE ULAŞTIĞINI İDDİA ETMİŞTİR

Bilime göre , tektonik yükselme aşınma ve buzlaşma bu dik yamaçları zamanla şekillendirmiştir. Öte yandan yandan çevresinde pusulaların bozulduğu iddiaları ve Kuzey- Güney kutupları olan mesafesinin gizemli sayılardan oluştuğu efsaneleri bilimsel dayanaktan yoksundur. Dini hassasiyetler sebebiyle bu dağa tırmanmak yasaktır ancak Budist şair Milarepa güneş ışınıyla dağın tepesine eriştiğini iddia etmiştir.