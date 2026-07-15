Gürsel Tekin'in sağ kolu Özgür Çelik'ten cinsiyetçi saldırı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in ekibindeki Özgür Çelik, sosyal medya hesabından çirkin bir paylaşım yaptı.

Çelik, X (eski adıyla Twitter) hesabından CHP PM üyesi Sevgi Kılıç'ın katıldığı bir eylemde CHP Lideri Özgür Özel pankartı taşıdığı bir fotoğrafı paylaşarak hakaret içerikli ifadelerde bulundu.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN ÇİRKİN SÖZLER

Çelik söz konusu paylaşımında Kılıç'ı, "Silkip atacaksın. Partiden, ivedilikle ihraç" ifadeleriyle hedef aldı.

Gürsel Tekin'in ekibinde bulunan Çelik'e çok sayıda kullanıcı tepki gösterirken CHP'li Sevgi Kılıç suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Özgür Çelik'in X paylaşımı ve Sevgi Kılıç'ın verdiği yanıt

Paylaşımı alıntılayan Kılıç, Özgür Çelik'e şu ifadelerle yanıt verdi:

"Haysiyetsiz troller ne benim ne de bir başka kadın siyasetçinin muhatabıdır. Asıl mücadelemiz, bu cinsiyetçi dili besleyen, koruyan ve kadınları siyasetten dışlamaya çalışan çürümüş düzene karşıdır. Bu troller, hakaret etme cüretini kendilerinde buluyorsa, bu denli pervasızlaştırılmışlarsa bunun sebebi, kirli siyaset anlayışının onlara açtığı alandır. Bu şahıs hakkında hukuki süreci başlatıyorum. Zorbalığa asla boyun eğmeyeceğiz!"

GÜRSEL TEKİN'İN ÖZGÜR ÇELİK'İNİN BOZUK SİCİLİ

Özgür Çelik daha önce de Gürsel Tekin'in katıldığı, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala TV'de yayınlanan programda, sorulan sorudan rahatsız olarak bir izleyiciyi "kolunu kırmakla" tehdit etmişti.

Bu tehdidin ardından Uğur, Özgür Çelik'i stüdyodan çıkarmıştı.