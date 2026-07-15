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Ah be Zehra yaktın bizi! Rahatsızlığını ilk kez açıkladı: Titremeye başladım

Zehra Güneş milli gururumuz. Türk voleybolunun gözbebeği, Filenin Sultanları'nın bel kemiği. Ah be Zehra yaktın bizi. Rahatsızlığını ilk kez açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Ah be Zehra yaktın bizi! Rahatsızlığını ilk kez açıkladı: Titremeye başladım - Fotoğraf: 1
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Filenin Sultanları'nın bel kemiği Zehra Güneş. Milli gururumuz. Türk voleybolunun göz bebeği. Minik kızlarımızın rol modeli. Ah be Zehra yaktın bizi. Rahatsızlığını ilk kez açıkladı.

Ah be Zehra yaktın bizi! Rahatsızlığını ilk kez açıkladı: Titremeye başladım - Fotoğraf: 2
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7 Temmuz 1999'da doğan Zehra, 1.96 boyunda. VakıfBank'ta voleybola başladı, şu anda kaptanı. Filenin Sultanları'nın altın jenerasyonunun en önemli ismi.

Ah be Zehra yaktın bizi! Rahatsızlığını ilk kez açıkladı: Titremeye başladım - Fotoğraf: 3
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Milyonlarca hayranı olan Zehra Güneş, artık sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve dünyada da çok ama çok ünlü bir yıldız.

Ah be Zehra yaktın bizi! Rahatsızlığını ilk kez açıkladı: Titremeye başladım - Fotoğraf: 4
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Orta oyuncu olarak görev yapıyor. Ona "Türk duvarı" diyorlar.

Ah be Zehra yaktın bizi! Rahatsızlığını ilk kez açıkladı: Titremeye başladım - Fotoğraf: 5
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Daha bu yaşında büyük başarılara ulaştı. Yurt içinde ve yurt dışında... Takımında ve milli takımında sayısız kupalar, madalyalar kazandı.

Ah be Zehra yaktın bizi! Rahatsızlığını ilk kez açıkladı: Titremeye başladım - Fotoğraf: 6
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Ancak toz pembe değil hayat. Ne güçlükler yaşadı. Şöhretin bedeli mi, yoksa yoğun geçen, tempolu hayatın getirdiği mi? Zehra Güneş rahatsızlığını ilk kez açıkladı.

Ah be Zehra yaktın bizi! Rahatsızlığını ilk kez açıkladı: Titremeye başladım - Fotoğraf: 7
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Voleybol dünyasının tanınan ismi Zehra, Volleyball World'de Bruno Rezende'nin sunduğu programda soruları yanıtlarken 20 yaşındayken yaşadıklarını anlattı.

Ah be Zehra yaktın bizi! Rahatsızlığını ilk kez açıkladı: Titremeye başladım - Fotoğraf: 8
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Zehra, "Tokyo'da olimpiyatlarda Kore'ye karşı kaybettik. 20 yaşımdaydım. Eğer o seviyede bir mentalitem olmasa, o günden sonra bir daha voleybol oynayamazdım" dedi.

Ah be Zehra yaktın bizi! Rahatsızlığını ilk kez açıkladı: Titremeye başladım - Fotoğraf: 9
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Aradan yıllar geçti. Zehra da bu rahatsızlığı ile yaşamaya alıştı. Şöyle anlattı:

Ah be Zehra yaktın bizi! Rahatsızlığını ilk kez açıkladı: Titremeye başladım - Fotoğraf: 10
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"Bu sezon bir maç sırasında anksiyete atağı geçirdim ama inanılmaz bir şekilde kendimi kontrol ettim. Maç bittikten sonra derin bir nefes aldım ve titremeye başladım."

Ah be Zehra yaktın bizi! Rahatsızlığını ilk kez açıkladı: Titremeye başladım - Fotoğraf: 11
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Geçmiş olsun Zehra... Bu rahatsızlığını atlatmanı diliyor, kendini kontrol etmene devam etmeni istiyoruz. Türk voleybolundaki "Güneş" batmasın! Genç kızlarımızın hayalleri bitmesin. Haydi Zehra, daha senden çok şeyler bekliyoruz.

Zehra Güneş Voleybol Filenin Sultanları Vakıfbank
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