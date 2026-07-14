Milliler Sırbistan'a da kaybetti: Artık umut kalmadı
18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı altıncı maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Milliler son maçında İtalya'yla karşılaşacak.
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18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki altıncı maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
MİLLİLER SIRBİSTAN'A 4 SETTE KAYBETTİ
İtalya'nın Porto San Giorgio kentinde oynanan karşılaşmayı 25-23, 27-25, 23-25 ve 25-15'lik setlerle kaybeden ay-yıldızlılar, gruptaki 5. mağlubiyetini yaşadı.
GABRIEL KABANGU'NUN PERFORMANSI YETMEDİ
Millilerimizde Gabriel Kabangu 34 sayı kaydetse de galibiyete yetmedi. Sırbistan'da Nikola Drenovac 19 sayı kaydetti.
SON MAÇTA RAKİBİMİZ EV SAHİBİ İTALYA
Milli takım, şampiyonadaki yedinci ve son maçında 15 Temmuz Çarşamba günü (yarın) TSİ 21.00'de ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.
KARŞILAŞMA YOUTUBE'DAN YAYINLANACAK
Mücadele, İtalya Voleybol Federasyonu'nun (Federvolley) YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi