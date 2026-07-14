Dünyada sadece Artvin'de var: 2 bin metrelik dağların sisli tepelerinde pespembe açıyor

9 10

Prof. Dr. Tüfekçioğlu, "Tamamen bodur orman gülü diyebileceğimiz, dünyada sadece burada var olan ve nesli tehlike altında bir türümüz bu. Gayet güzel bireylerini görüntüledik, çok memnun olduk ancak bu eşsiz miras için herkesin farkındalık kazanmasını istiyoruz" dedi.