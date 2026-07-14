Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Dünyada sadece Artvin'de var: 2 bin metrelik dağların sisli tepelerinde pespembe açıyor

Dünyada sadece Artvin'de var: 2 bin metrelik dağların sisli tepelerinde pespembe açıyor

Türkiye'de yalnızca Artvin'in Murgul ilçesinde doğal olarak yetişen ve nesli tehlike altında bulunan endemik 'dağ gülü', 2 bin 350 rakımlı Tiryal Dağı'nda çiçek açtı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Dünyada sadece Artvin'de var: 2 bin metrelik dağların sisli tepelerinde pespembe açıyor - Fotoğraf: 1
1 10

Türkiye'de yalnızca Artvin'in Murgul ilçesinde doğal olarak yetişen ve nesli tehlike altında bulunan endemik 'dağ gülü' (Rhodothamnus sessilifolius), 2 bin 350 rakımlı Tiryal Dağı'nın yüksek kesimlerinde çiçek açtı.

Dünyada sadece Artvin'de var: 2 bin metrelik dağların sisli tepelerinde pespembe açıyor - Fotoğraf: 2
2 10

Bitki, botanikçilerin bitki türlerinin coğrafi dağılımını haritalandırmak ve sınıflandırmak için kullandığı özel bir yöntem olan Davis kareleme sistemine göre dünyada yalnızca Murgul'da, 2 bin 150 ile 2 bin 400 metre rakımlar arasındaki nemli ve magmatik kayalık çıkıntılarda yetişiyor.

Dünyada sadece Artvin'de var: 2 bin metrelik dağların sisli tepelerinde pespembe açıyor - Fotoğraf: 3
3 10

Endemik türü 1957 yılında İngiliz botanikçi Dr. Peter Davis ve ekibi bilim dünyasına tanıttı. Ekip, o dönemin imkanlarıyla katırlarla dağa çıkarak bitkiyi tespit etmişti.

Dünyada sadece Artvin'de var: 2 bin metrelik dağların sisli tepelerinde pespembe açıyor - Fotoğraf: 4
4 10

Çiçek yapısı bakımından orman gülüne büyük benzerlik gösteren dağ gülü, tamamen odunsu ve bodur yapıda olmasıyla ayrılıyor. Bitki, pembe tonlarıyla doğada görsel şölen sunuyor.

Dünyada sadece Artvin'de var: 2 bin metrelik dağların sisli tepelerinde pespembe açıyor - Fotoğraf: 5
5 10

Doğada yaklaşık 2 bin bireyi kaldığı tahmin edilen dağ gülü, yaklaşık bir ay boyunca çiçekli kalıyor.

Dünyada sadece Artvin'de var: 2 bin metrelik dağların sisli tepelerinde pespembe açıyor - Fotoğraf: 6
6 10

Dr. Davis'in keşfinden sonra uzun süre bulunamayan bitkinin yeri, son 15-20 yıldır yeniden tespit edildi ve koruma çalışmaları başlatıldı.

Dünyada sadece Artvin'de var: 2 bin metrelik dağların sisli tepelerinde pespembe açıyor - Fotoğraf: 7
7 10

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tür Eylem Planı kapsamında bitki için izleme, envanter ve koruma faaliyetleri titizlikle sürdürülüyor.

Dünyada sadece Artvin'de var: 2 bin metrelik dağların sisli tepelerinde pespembe açıyor - Fotoğraf: 8
8 10

Bitkiyi yerinde incelemek üzere zorlu hava ve yol koşullarına rağmen 2 bin 350 rakıma tırmanan Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak Bilimi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, türün mutlak suretle korunması gerektiğini vurguladı.

Dünyada sadece Artvin'de var: 2 bin metrelik dağların sisli tepelerinde pespembe açıyor - Fotoğraf: 9
9 10

Prof. Dr. Tüfekçioğlu, "Tamamen bodur orman gülü diyebileceğimiz, dünyada sadece burada var olan ve nesli tehlike altında bir türümüz bu. Gayet güzel bireylerini görüntüledik, çok memnun olduk ancak bu eşsiz miras için herkesin farkındalık kazanmasını istiyoruz" dedi.

Dünyada sadece Artvin'de var: 2 bin metrelik dağların sisli tepelerinde pespembe açıyor - Fotoğraf: 10
10 10

Türün lokal endemik yapısına dikkat çeken Prof. Dr. Tüfekçioğlu, 'dağ gülü' isminin birçok farklı bitki türü için genel bir tabir olarak kullanıldığını belirterek karışıklığı önlemek ve bitkinin anavatanını vurgulamak adına türün adının 'Murgul gülü' olarak değiştirilmesini önerdi.

(DHA)

Artvin Bitki Doğa
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro