1.88'lik yıldız Galatasaray'da: Yönetimin ağır topu resmen açıkladı

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"Kadın voleybolda ise yine bir Avrupa Kupası’nın peşinde koşacağız: Şampiyonlar Ligi. 15 Haziran’a kadar vaktimiz vardı. Fazla beklemedik ve başvurumuzu yaptık. Bu konuda hem CEV ile görüştük hem de Türkiye Voleybol Federasyonu ile görüştük. Önümüzdeki sene yani 2026-2027 sezonu için Mustafa Yiğit Zeren ile de görüştük, üç senede iki katılım hakkı almış. Onu bu yıl kullanmayacak. Kendisi CEV Kupası’nda devam etmek istedi. Çok paydaşlı bir süreç yaşandı. Bize burada Zeren Group ve Türk Hava Yolları Voleybol Yönetimi de destek verdi. Biz onlarla ve Türkiye Voleybol Federasyonu ile konuştuk. Türkiye için bu altı takımın hangi kupalarda nasıl konumlanması gerektiği konularında çok iyi bir iş birliği yaptık. Herkes özgürce kendi fikirlerini söyledi. Sonunda ortaya çok güzel bir hedef çıktı. Bugün baktığımız zaman her kupada; Challenge Kupası’nda, CEV Kupası’nda, CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türk Voleybolunun adını tekrar başarıyla Avrupa’da yazacak takımlar oluştu.