1.88'lik yıldız Galatasaray'da: Yönetimin ağır topu resmen açıkladı
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı kulübün yöneticisi Mehmet Cibara resmen açıkladı. 1.88'lik yıldızı transfer etmişler.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, bu sezon voleybolda da güçlü bir takım kurmak istiyor. Yönetici Mehmet Cibara resmen açıkladı. 1.88'lik yıldızı transfer etmişler. Yönetimin ağır topu Cibara, Voleybolun Sesi'ndeki röportajında voleybolda yeni sezonla ilgili şunları söyledi:
"Kadın voleybolda ise yine bir Avrupa Kupası’nın peşinde koşacağız: Şampiyonlar Ligi. 15 Haziran’a kadar vaktimiz vardı. Fazla beklemedik ve başvurumuzu yaptık. Bu konuda hem CEV ile görüştük hem de Türkiye Voleybol Federasyonu ile görüştük. Önümüzdeki sene yani 2026-2027 sezonu için Mustafa Yiğit Zeren ile de görüştük, üç senede iki katılım hakkı almış. Onu bu yıl kullanmayacak. Kendisi CEV Kupası’nda devam etmek istedi. Çok paydaşlı bir süreç yaşandı. Bize burada Zeren Group ve Türk Hava Yolları Voleybol Yönetimi de destek verdi. Biz onlarla ve Türkiye Voleybol Federasyonu ile konuştuk. Türkiye için bu altı takımın hangi kupalarda nasıl konumlanması gerektiği konularında çok iyi bir iş birliği yaptık. Herkes özgürce kendi fikirlerini söyledi. Sonunda ortaya çok güzel bir hedef çıktı. Bugün baktığımız zaman her kupada; Challenge Kupası’nda, CEV Kupası’nda, CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türk Voleybolunun adını tekrar başarıyla Avrupa’da yazacak takımlar oluştu.
Önümüzdeki sezon sonunda Türk takımları olarak her üç kupayı da kazanmak için bir hedef koyduk. Bunu da başaracağız inşallah. Daikin ve CEV’in de bu iş birliğinde büyük bir payı var. Ama dediğim gibi burada hangi takım olursa olsun üç kupayı da Türk takımının almasını istiyoruz.
Alexia şu anki hazırlığını yeri geldiğinde smaçör, yeri geldiğinde pasör çaprazı oynayacak şekilde bu noktada yapıyor. Devamlı manşet alabilecek ve sahanın her noktasından hücum edebilecek şekilde çalışıyor. Alexia hakikaten çok beğendiğimiz bir oyuncu. Dolayısıyla öğrenmeye açık, takımı için oynayan, her şeyi göze alan, o pozisyonda başarısız olmayı bile göze alan ama sportif kabiliyetler açısından da başarısızlığı tanımayan, sevmeyen, görmeyen bir oyuncu.
Herkes ilk altıda olmak isteyecek. Herkes başka bir yönden kendisini hazırlıyor. İnşallah iyi olacak. Takım menajerimiz Gizem Giraygil ve Başantrenörümüz Alberto Bigarelli bu noktada çalışmalarını sürdürüyor. Yabancı smaçör olarak Jasper'la (Hollanda Milli Takımı) görüşüyorlardı. Onu kulübü bırakmak istemiyor, "buyout" konusunda anlaşamıyorlar bildiğim kadarıyla.
Ama benim söylediğim şu ki takıma yüzde 100 katkısı olacağını düşündüğünüz güçlü bir smaçör alın. Burada bütçe söz konusu değil. Geçen sene Sylla'yı da biliyorsunuz Eylül ayına doğru almıştık. Dolayısıyla her türlü şansı kovalayın, her türlü fırsatı takip edin. Buraya iyi bir smaçör alın. Acele etmeye gerek yok, bu takıma katkı verecek biri olsun şeklinde düşünüyorum. Şimdi baktığınız zaman bu takımda ilk 6 oluşturalım desem ellerinde çok fazla imkan var.
İlayda Uçak gelecek sezon Galatasaray forması giyecek."
İLAYDA UÇAK KİMDİR: 23 yaşında. 1.88 boyunda. Orta oyuncu olarak görev yapıyor.
Voleybola VakıfBank'ta başladı. 2020'de Yeşilyurt'a geçti.
Daha sonra sırasıyla PTT Spor, Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'da oynadı. Son olarak Göztepe'de forma giyiyordu.