Türkiye'nin en yüksek noktası yüzlerce yaban kuşuyla dolup taştı!
Kars Sarıkamış’ın sarıçam ormanları arasında kalan sulak alanları, yağışların ardından göçmen kuşların akınına uğradı. Hamamlı Düzü’ndeki göletlerde angutlar ve kızıl şahinlerin görsel şöleni kayıt altına alındı.
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanları ve zengin doğal yaşam, yaz mevsiminde göçmen kuşlar başta olmak üzere çok sayıda yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunuyor.
Yağışların ardından Hamamlı Düzü mevkiindeki gölet ve sazlık alanlarda su seviyesinin artması, bölgeyi kuşlar için ideal bir beslenme ve konaklama alanına dönüştürdü.
Sulak alanlarda en dikkat çekici türlerden biri olan angutlar, kiremit rengindeki tüyleriyle sazlıklar arasında beslenerek renkli görüntüler oluşturdu.
Bilimsel adı Tadorna ferruginea olan angut, 58-70 cm boyunda ve 110-135 cm kanat açıklığına sahip bir dalıcı ördek türü olarak biliniyor.
Divanu Lügati't-Türk'te "ördeğe benzer kızıl renkli bir kuş" olarak tanımlanan angut, yer yüzündeki tek eşli nadir kuş türlerinden biri olma özelliği taşıyor.
Eşi ölen angutların başka bir eşle bağlantı kurmayıp yas tuttuğu biliniyor, tür Tibet ve Moğolistan'da ise kutsal kabul ediliyor.
Sazlıkların yanı sıra sulak alan çevresindeki yüksek noktalarda avını gözleyen kızıl şahin de görüntülendi.
Sarıkamış bölgesinde angut ve kızıl şahinin yanı sıra yeşilbaş ördek, leylek, çamurcun ördeği ve kaya kerkenezi gibi birçok göçmen kuş türü de gözlemleniyor.
Bölgedeki kayalıklarda yuva yapan ve IUCN tarafından nesli tehlike altındaki türler arasında sınıflandırılan küçük akbaba da Sarıkamış'ın koruma altındaki sakinleri arasında yer alıyor.
Afrika-Avrasya kuş göç yolları üzerinde bulunan Kars'ta yapılan bilimsel çalışmalarda 18 takım ve 51 aileye ait toplam 193 kuş türü tespit edildi, bunlardan 11'i IUCN kriterlerine göre küresel ölçekte nesli tehlike altında bulunuyor.
Sulak alanlarda yaşamını sürdüren kuşlar ve Sarıkamış'ın zengin doğal yaşamı, bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları tarafından kayıt altına alındı.