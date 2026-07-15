Yargıtay'da butlan davası öncesi değişim başladı: Seçimden sürpriz sonuçlar çıktı

Yargıtay'da CHP'ye ilişkin mutlak butlan davasına ilişkin süreç devam ederken, yüksek mahkemenin yönetim organlarını belirleyen seçimlerde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

SEÇİMDEN SÜRPRİZ SONUÇLAR ÇIKTI

Nefes yazarı Deniz Zeyrek'in aktardığına göre, Yargıtay Birinci Başkanlar Kurulu ve Başkanlık Divanı seçimleri büyük ölçüde tamamlandı.

Yüksek mahkemenin bağımsızlığını korumak amacıyla seçim sisteminin güçlü bir uzlaşı üzerine kurulduğu Yargıtay'da, önemli görevlere seçilebilmek için 165 üyenin oyunun gerekiyor. Yargıtay Başkanı da dairelerin görev dağılımından personel işlemlerine kadar birçok konuda Başkanlık Kurulu ve Divan Heyeti'nin onayı olmadan karar alamıyor.

Zeyrek, kurumun yapısına bu şekilde dikkat çekerken Yargıtay tarihinde ilk kez Başkan Ömer Kerkez'in desteklediği kurul üyesi adaylarının seçimi kaybettiğini yazdı. Kerkez'in desteklediği listeye karşı sosyal demokrat, muhafazakâr ve milliyetçi üyelerin oluşturduğu ortak liste yarıştı ve seçimlerden ezici çoğunlukla galip ayrıldı.

Seçimlerde, Kerkez'in başkanlık yarışındaki rakiplerinden 9. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş 165 oy barajını aşarak kurul üyeliğine seçildi. Kerkez'e rakip grubun önde gelen isimlerinden 5. Ceza Dairesi Başkanı Yaşar Şimşek ise 178 oy aldı. Daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimlerinde de en yüksek oy alan isimlerden biri olan Şimşek'in yönetime girdiği belirtildi.

Ayrıca Yargıda Birlik Platformu'nun önemli isimlerinden 5. Hukuk Dairesi Üyesi Mehmet Boran'ın da 172 oy alarak yönetime seçildiği aktarıldı. Yalnızca bir kurul üyeliği için gerekli 165 oyun sağlanamadığı, bu nedenle o üyelik için seçimlerin adli tatil sonrasına bırakıldığı, yedek üyeliklerde de Kerkez'in rakiplerinin öne çıktığı öğrenildi.

YARGITAY'DA BUTLAN DAVASI ÖNCESİ DEĞİŞİM BAŞLADI

Deniz Zeyrek, seçim sonuçlarının ardından görüştüğü Yargıtay kaynaklarının değerlendirmelerine de yer verdi.

İsmi belirtilmeyen bir Yargıtay üyesi, Başkan Kerkez'in aday listesi hazırlamasının karşı blokta güçlü bir birlik oluşturduğunu belirterek, liste çıkarılmaması halinde adayların bireysel olarak 165 oyu bulabileceğini ancak mevcut yöntemin eski hesaplaşmaları yeniden gündeme taşıdığını ifade etti.

Bir başka kaynak ise Kerkez'in başkan seçildikten sonra dairelerde yaptığı uygulamaların ciddi tepki topladığını belirterek, seçim sonucunun bu tepkinin yansıması olduğunu savundu.

Zeyrek, Yargıtay'da sosyal demokrat, muhafazakâr ve milliyetçi grupların uzun süredir bulunduğunu, ancak son seçimlerde farklı grupların Başkan Kerkez'e yönelik ortak tepki nedeniyle birlikte hareket ettiğini yazdı. Seçim sonuçlarının ardından Başkan Kerkez'in yönetim organlarında önemli ölçüde güç kaybettiği, bundan sonraki süreçte almak istediği kararlar için kurul ve divan üyelerini ikna etmek zorunda kalacağı değerlendirmesi yapıldı.

Deniz Zeyrek, değişimin hukuk devleti açısından nasıl bir sonuç doğuracağının zamanla görüleceğini belirtirken, seçimlerin Yargıtay üyelerine kendi güçlerini hatırlatabileceğini ve yüksek mahkemenin siyasi baskılardan daha az etkilenmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Ayrıca, CHP'ye ilişkin mutlak butlan kararına ilişkin Bölge İdare Mahkemesi kararının Yargıtay 3. Dairesi'nde bulunduğu, 3. Daire'de Başkan Ömer Kerkez ile Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu belirtilen bazı üyelerin etkili olduğu ve bu nedenle Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulmama ihtimalinin yüksek görüldüğü değerlendirmesine yer verildi.