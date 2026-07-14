11 yıl önce Fenerbahçe'de forma giymişti: 43 yaşında yeni transfer yaptı

11 yıl önce forma giydiği Fenerbahçe'den ayrılan ama voleyboldan kopmayan Kemal Kayhan, 43 yaşında yeni transfer yaptı.

2 metre boyu olan Kemal Kayhan, Fenerbahçe'den sonra Halkbank, Maliye Piyango, Ziraat Bankası, Spor Toto Spor Kulübü, Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor ve Gebce Belediyespor'da oyndı. Ve şimdi de Efeler Ligi'nin yeni takımı Sungurlu Belediyespor'la sözleşme imzaladı.

RESMEN AÇIKLADILAR

Sungurlu Belediyespor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kemal Kayhan gibi voleybol kültürüne, profesyonelliğine ve saha içi oyun zekasına güvendiğimiz bir ismi kadromuza katmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu transfer, sadece bir oyuncu takviyesi değil, aynı zamanda kulübümüzün Efeler Ligi'ndeki rekabetçi kimliğini pekiştiren bir vizyon hamlesidir. Kemal Kayhan'ın tecrübesinin, genç oyuncularımızın gelişimi ve takımımızın hedeflerine ulaşma noktasında kilit rol oynayacağına inanıyoruz."