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Sisin içinden gelen lezzet yıl boyu hasat ediliyor: Avrupa almak için sıraya girdi

Antalya Kaş'ta 'kör duman' adı verilen doğal sis ve nemli iklimle yetişen kapya biber, kalın kabuğu ve uzun raf ömrüyle öne çıkıyor. Yıllık 280 bin ton üretilen bu özel biberin yüzde 60'tan fazlası Avrupa başta olmak üzere ihraç ediliyor.

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Sisin içinden gelen lezzet yıl boyu hasat ediliyor: Avrupa almak için sıraya girdi

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi'nde yetiştirilen kapya biber, bölgeye özgü nemli iklim ve 'kör duman' adı verilen doğal sis sayesinde kalın kabuk ve uzun raf ömrüyle rakiplerinden ayrılıyor. Üretimin yüzde 60'tan fazlası başta Avrupa olmak üzere ihraç ediliyor.

Kasaba Mahallesi, Türkiye'nin en önemli kapya biberi üretim merkezlerinden biri konumunda. Yaklaşık 4 bin dönüm alanda süren üretimde geçen yıl 280 bin ton kapya biber hasat edildi.

Sisin içinden gelen lezzet yıl boyu hasat ediliyor: Avrupa almak için sıraya girdi - Resim : 1

SİSİN İÇİNDEN GELEN LEZZET

Bölgenin en ayırt edici özelliği, halk arasında 'kör duman' olarak bilinen doğal sis tabakası. Yağmurların başlamasıyla gece oluşan bu sis, ertesi gün öğle saatlerine kadar etkisini sürdürüyor. Ortamın nemini artıran sis sayesinde bitkiler doğal çiyden faydalanıyor ve kapya biber daha iri, daha aromalı ve daha kalın kabuklu yetişiyor.

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Kapya biber üreticisi Nuri Öksüz, bölgenin ikliminin ürünü doğrudan şekillendirdiğini vurguluyor "Bölgenin nemli ve çiğli havası sayesinde kapya biber daha aromalı ve daha lezzetli oluyor. Aynı zamanda kabuğu daha kalın, raf ömrü daha uzun ve ihracata daha dayanıklı ürün ortaya çıkıyor. İhracat yapan tüccar da bu özellikleri nedeniyle Kasaba'nın kapya biberini tercih ediyor."

Sisin içinden gelen lezzet yıl boyu hasat ediliyor: Avrupa almak için sıraya girdi - Resim : 3

MART'TAN NİSAN'A KESİNTİSİZ ÜRETİM

Kasaba'da mart ve haziran olmak üzere iki farklı dikim dönemi uygulanıyor. Haziran dikimlerinin ardından 15 Eylül itibarıyla başlayan hasat, uygun iklim koşullarında ertesi yılın nisan ayına kadar sürebiliyor. Bu sayede bölgeden neredeyse yıl boyu kesintisiz biber sevkiyatı gerçekleştiriliyor.

Dekarda 5 ila 10 ton arasında verim alınan üretimde hasat 15-20 günde bir yapılarak ürünler hale gönderiliyor.

Sisin içinden gelen lezzet yıl boyu hasat ediliyor: Avrupa almak için sıraya girdi - Resim : 4

'KASABA KAPYASI' MARKASI DIŞ PAZARDA DEĞER BULUYOR

Öksüz, 'Kasaba kapyası' adıyla bilinen ürünün dış pazardaki itibarını biyolojik mücadele yöntemiyle kalıntısız üretim yapılmasına bağlıyor. Uzun raf ömrü ve kaliteli yapısıyla öne çıkan biber, özellikle Avrupa pazarında yoğun talep görüyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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