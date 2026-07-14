Son Dakika | Kahramanmaraş'ta deprem

T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 21:27 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yer kabuğunun yaklaşık 8.53 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

Sosyal medyada bazı kullanıcı depremi hissettiklerine dair paylaşımlarda bulunurken, T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI

AFAD'ın söz konusu depremle ilgili sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde:

Büyüklük: 4.2 (Mw)

Yer: Pazarcık (Kahramanmaraş)

Tarih: 2026-07-14

Saat: 21:27:09 TSİ

Enlem: 37.266 N

Boylam: 37.05533 E

Derinlik: 8.53 km

Ayrıntılar geliyor....