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Zehra Güneş yıllar sonra itiraf etti! "Daha 20 yaşındaydım" diyerek anlattı

Filenin Sultanları'nın yıldızı, VakıfBank'ın kaptanı Zehra Güneş, yıllar sonra itiraf etti. Zehra, "Daha 20 yaşındaydım" diyerek yaşadığını anlattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Zehra Güneş yıllar sonra itiraf etti! "Daha 20 yaşındaydım" diyerek anlattı - Fotoğraf: 1
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Zehra Güneş, Türk voleybolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli yıldızlarından biri. Zehra'nın ünü artık ülke sınırlarını da aştı ve tüm dünyadana tanınan bir isim haline geldi.

Zehra Güneş yıllar sonra itiraf etti! "Daha 20 yaşındaydım" diyerek anlattı - Fotoğraf: 2
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Zehra Güneş'le Volleyball World'den Bruno Rezende, röportaj yaptı. Röportajda Zehra Güneş'in akıcı İngilizcesiyle sorulara cevap vermesi dikkat çekti.

Zehra Güneş yıllar sonra itiraf etti! "Daha 20 yaşındaydım" diyerek anlattı - Fotoğraf: 3
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Zehra, günlük yaşantısıyla ilgili, "Sabahları çok erken uyanmayı seviyorum. İlk iş kahvemi içip günümün nasıl geçeceğine dair üçüncü bir şahsın gözünden günlük yazıyorum" dedi.

Zehra Güneş yıllar sonra itiraf etti! "Daha 20 yaşındaydım" diyerek anlattı - Fotoğraf: 4
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Pandemi döneminde piyano çalmayı öğrendiğini belirten Zehra, "Resim de çiziyorum. Ayrıca gastronomiyle ilgileniyorum" diye konuştu.

Zehra Güneş yıllar sonra itiraf etti! "Daha 20 yaşındaydım" diyerek anlattı - Fotoğraf: 5
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Zehra, yıllar sonra bir de itirafta bulundu ve 20 yaşında yaşadığını anlattı:

Zehra Güneş yıllar sonra itiraf etti! "Daha 20 yaşındaydım" diyerek anlattı - Fotoğraf: 6
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"Mantalitemi geleştirdim ve sağlam bir zemine oturttum. Bunun da farkına 20 yaşında geçirdiğim bir sakatlık sonrası vardım."

Zehra Güneş yıllar sonra itiraf etti! "Daha 20 yaşındaydım" diyerek anlattı - Fotoğraf: 7
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"Tokyo'da, Kore'ye karşı kaybettik. 20 yaşımdaydım sanırım. Eğer o seviyede bir mentalitem olmasa, o günden sonra bir daha voleybol oynayamazdım."

Zehra Güneş yıllar sonra itiraf etti! "Daha 20 yaşındaydım" diyerek anlattı - Fotoğraf: 8
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Tokyo'da olimpiyatlarda son 8'e kalan milliler çeyrek final maçında Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elenmişlerdi. Filenin Sultanları Çin başta olmak üzere İtalya ve Rusya gibi önemli ülkeleri geride bırakarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı beşinci sırada tamamlamıştı.

Zehra Güneş yıllar sonra itiraf etti! "Daha 20 yaşındaydım" diyerek anlattı - Fotoğraf: 9
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"Bu sezon bir maç sırasında anksiyete atağı geçirdim ama inanılmaz bir şekilde kendimi kontrol ettim. Maç bittikten sonra derin bir nefes aldım ve titremeye başladım."

Filenin Sultanları Zehra Güneş Milli Takım Vakıfbank
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