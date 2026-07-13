Her yaz binlerce litre boşa akıyor: Ziyan eden zarar ediyor!

Yaz aylarında klimalardan akan suyun temiz olup olmadığı ve nerelerde kullanılabileceği yıllardır tartışma konusu. İklim uzmanları ve üreticiler bu tartışmalara son noktayı koydu. Uzmanlara göre bu suyun asla içilmemesi gerektiği ancak ev işlerinde rahatlıkla kullanılabileceği belirtildi.

Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte evlerde ve iş yerlerinde klima kullanımı zirve yaptı. Klimaların dış ünitelerinden akan yoğuşma sularının akıbeti ise her yıl olduğu gibi bu yaz da büyük bir merak konusu oldu.

Uzmanlar, her yıl binlerce litresi ziyan olan bu suların doğru kullanıldığında hem su tasarrufu sağladığını hem de ev aletlerinin ömrünü uzattığını duyurdu.

TARTIŞILAN SORUNUN YANITI: ASLA İÇMEYİN

Klima üreticisi Mitsubishi Electric uzmanları, klimalardan akan suyun düşük mineralli, kireçsiz ve klor içermeyen saf bir distile su olduğunu doğruladı. Cihaz bakımı düzenli yapıldığı sürece bu sıvı herhangi bir kimyasal atık da barındırmıyor.

Ancak havayla doğrudan temas eden bu suyun toz, mikroorganizma ve akarlar içerme riski bulunuyor. Bu sebeple uzmanlar, suyun insan tüketimine kesinlikle uygun olmadığını ve yemek pişirirken bile kullanılmaması gerektiğini önemle vurguluyor.

EV ALETLERİNİN ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Klima sularının kireçsiz yapısı, ev işlerinde boşa harcanan kaynakların önüne geçmek için büyük bir fırsat sunuyor. Bu saf suyun buharlı ütülerde kullanılması, cihazların içinde kireç oluşmasını tamamen engelliyor ve ütülerin ömrünü uzatıyor.

Aynı zamanda bu su cam, ayna ve duşakabin gibi hassas yüzeylerin temizliğinde de kullanılıyor. Saf su kuruduğunda beyaz lekeler bırakmadığı için ev temizliğinde büyük bir kolaylık sağlıyor.

BAHÇEDE BÜYÜK TASARRUF SAĞLIYOR

Sosyal farkındalığın artması ve yükselen enerji faturaları, insanları kaynak tasarrufu yapmaya yönlendiriyor. Her yaz boşa akan binlerce litre su, bahçeler ve saksı bitkileri için can suyu olabiliyor.

Klima suyu kireçsiz yapısı sayesinde ortanca gibi asidik toprak seven bitkiler, ev bitkileri ve sukulentler için oldukça faydalı bir yapıya sahip. Ancak mineral yönünden fakir olduğu için bitki gelişimini olumsuz etkilememesi adına musluk suyuyla dönüşümlü verilmesi veya gübreyle desteklenmesi gerekiyor.