Milli takımda eleştirilerin hedefindeydi: TFF'ye teşekkür edip görevinden ayrıldı

Türkiye U18 Genç Milli Takım Teknik Direktörü Veli Kavlak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ayrılık kararını sosyal medyadan duyuran Veli Kavlak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve milli takıma başarılar diledi.

Veli Kavlak ayrılığa dair yaptığı açılamada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde yürüttüğüm U18 Genç Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevimden, kendi isteğim doğrultusunda ayrılmış bulunuyorum.

Görev sürem boyunca şahsıma duyulan güven ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Türk futboluna ve Ay-Yıldızlı formaya hizmet etmek benim için her zaman büyük bir onur ve sorumluluk olmuştur. Bundan sonraki süreçte de kariyerime aynı inanç, kararlılık ve heyecanla devam edeceğim.

Türkiye Futbol Federasyonu’na ve tüm Milli Takımlarımıza gelecekte başarılar diliyorum.

GÖREVE GELELİ DAHA 1 YIL OLMADI

Daha önce Beşiktaş altyapısında görev yapan Veli Kavlak, 27 Ocak 2026 tarihinde Türkiye U18 Genç Milli Takım Teknik Direktörü oldu.

AVUSTURYA VATANDAŞI OLMASI ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Kavlak'ın Türk asıllı olmasına rağmen Avusturya pasaportu taşıması eleştirilerin hedefindeydi. Bazı futbolseverler yaptıkları paylaşımlarda Avusturya pasaportlu birisinin milli takım altyapısında görev almasını eleştiriyordu.