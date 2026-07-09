Halk TV Yaşam Kendi yavrusu sanıp aylarca besledi: Yumurtaları tek tek yok edip yuvayı ele geçirdi

Kendi yavrusu sanıp aylarca besledi: Yumurtaları tek tek yok edip yuvayı ele geçirdi Şanlıurfa'da bir saksağanın, kendi yumurtalarını yuvadan atarak kendisini kandıran "yuva paraziti" tepeli guguk kuşunun yavrusunu beslediği anlar görüntülendi. Doğadaki bu şaşırtıcı kurnazlık kuş dünyasındaki ilginç bir gerçeği gözler önüne serdi.

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