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Kendi yavrusu sanıp aylarca besledi: Yumurtaları tek tek yok edip yuvayı ele geçirdi

Şanlıurfa'da bir saksağanın, kendi yumurtalarını yuvadan atarak kendisini kandıran "yuva paraziti" tepeli guguk kuşunun yavrusunu beslediği anlar görüntülendi. Doğadaki bu şaşırtıcı kurnazlık kuş dünyasındaki ilginç bir gerçeği gözler önüne serdi.

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Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
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Kendi yavrusu sanıp aylarca besledi: Yumurtaları tek tek yok edip yuvayı ele geçirdi - Fotoğraf: 1
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Şanlıurfa'da bir saksağanın, kendi yavrusu sandığı tepeli guguk yavrusunu özenle beslediği ve ilgilendiği anlar görüntülendi.

Kendi yavrusu sanıp aylarca besledi: Yumurtaları tek tek yok edip yuvayı ele geçirdi - Fotoğraf: 2
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Kuş dünyasında "yuva paraziti" olarak bilinen tepeli guguklar, kendi yumurtalarını kuluçkaya yatmak yerine saksağan gibi başka türlerin yuvalarına bırakıyor.

Kendi yavrusu sanıp aylarca besledi: Yumurtaları tek tek yok edip yuvayı ele geçirdi - Fotoğraf: 3
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Dişi tepeli guguk yumurtasını bırakmadan önce yuvadaki orijinal yumurtaları dışarı atarak ev sahibi kuşu yanıltıyor.

Kendi yavrusu sanıp aylarca besledi: Yumurtaları tek tek yok edip yuvayı ele geçirdi - Fotoğraf: 4
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Kandırılan saksağan, kendi yavrularının yerine yuvaya bırakılan tepeli guguk yavrusunu büyütüyor.

Kendi yavrusu sanıp aylarca besledi: Yumurtaları tek tek yok edip yuvayı ele geçirdi - Fotoğraf: 5
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Tepeli guguk yavrusu, üvey ebeveyninden aldığı beslenme desteğiyle genellikle yuvanın en iri ve en baskın sakini haline geliyor.

Kendi yavrusu sanıp aylarca besledi: Yumurtaları tek tek yok edip yuvayı ele geçirdi - Fotoğraf: 6
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Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yaşayan tepeli guguk (Clamator glandarius), göçmen bir tür olup kışı Sahra Altı Afrika'da geçiriyor

Kendi yavrusu sanıp aylarca besledi: Yumurtaları tek tek yok edip yuvayı ele geçirdi - Fotoğraf: 7
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Boyları 35-40 santimetre arasında değişen tepeli guguklar, başlarındaki belirgin ibiğe benzer tüy yapısıyla diğer guguk türlerinden kolayca ayırt ediliyor.

Kendi yavrusu sanıp aylarca besledi: Yumurtaları tek tek yok edip yuvayı ele geçirdi - Fotoğraf: 8
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Tepeli guguklar özellikle karga familyasına (Corvidae) ait türlerin yuvalarını hedef alırken saksağanlar bu parazitin en sık tercih ettiği ev sahipleri arasında yer alıyor.

Kendi yavrusu sanıp aylarca besledi: Yumurtaları tek tek yok edip yuvayı ele geçirdi - Fotoğraf: 9
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Bir dişi tepeli guguk tek bir üreme sezonunda 15-25 yumurtaya kadar bırakabiliyor ve her yumurtayı farklı bir yuvaya yerleştiriyor.

Kendi yavrusu sanıp aylarca besledi: Yumurtaları tek tek yok edip yuvayı ele geçirdi - Fotoğraf: 10
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Saksağanlar (Pica pica) karga familyasının en zeki üyelerinden biri olarak kabul ediliyor ve ayna testini geçebilen nadir hayvan türleri arasında gösteriliyor.

Kendi yavrusu sanıp aylarca besledi: Yumurtaları tek tek yok edip yuvayı ele geçirdi - Fotoğraf: 11
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Kuluçka döneminde son derece koruyucu davranan saksağanlar, yuvalarına yaklaşan yırtıcılara karşı agresif savunma sergilemesiyle biliniyor.

Kendi yavrusu sanıp aylarca besledi: Yumurtaları tek tek yok edip yuvayı ele geçirdi - Fotoğraf: 12
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Saksağanların dal ve çamurdan inşa ettikleri kubbe biçimli yuvaları, kuş dünyasının en karmaşık mimari yapıları arasında yer alıyor.

Kendi yavrusu sanıp aylarca besledi: Yumurtaları tek tek yok edip yuvayı ele geçirdi - Fotoğraf: 13
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Bilim insanları tepeli gugukların bu parazit stratejisini milyonlarca yıllık evrimsel süreçte geliştirdiğini ve ev sahibi türlerle süregelen bir evrimsel silahlanma yarışı içinde olduğunu belirtiyor.

Kendi yavrusu sanıp aylarca besledi: Yumurtaları tek tek yok edip yuvayı ele geçirdi - Fotoğraf: 14
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Türkiye'nin güneydoğusu, tepeli gugukların göç güzergahı üzerinde bulunması ve saksağan popülasyonunun yoğunluğu nedeniyle bu tür yuva parazitliği davranışlarının sıkça gözlemlendiği bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

(AA)

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