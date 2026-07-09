Kendi yavrusu sanıp aylarca besledi: Yumurtaları tek tek yok edip yuvayı ele geçirdi
Şanlıurfa'da bir saksağanın, kendi yumurtalarını yuvadan atarak kendisini kandıran "yuva paraziti" tepeli guguk kuşunun yavrusunu beslediği anlar görüntülendi. Doğadaki bu şaşırtıcı kurnazlık kuş dünyasındaki ilginç bir gerçeği gözler önüne serdi.
Şanlıurfa'da bir saksağanın, kendi yavrusu sandığı tepeli guguk yavrusunu özenle beslediği ve ilgilendiği anlar görüntülendi.
Kuş dünyasında "yuva paraziti" olarak bilinen tepeli guguklar, kendi yumurtalarını kuluçkaya yatmak yerine saksağan gibi başka türlerin yuvalarına bırakıyor.
Dişi tepeli guguk yumurtasını bırakmadan önce yuvadaki orijinal yumurtaları dışarı atarak ev sahibi kuşu yanıltıyor.
Kandırılan saksağan, kendi yavrularının yerine yuvaya bırakılan tepeli guguk yavrusunu büyütüyor.
Tepeli guguk yavrusu, üvey ebeveyninden aldığı beslenme desteğiyle genellikle yuvanın en iri ve en baskın sakini haline geliyor.
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yaşayan tepeli guguk (Clamator glandarius), göçmen bir tür olup kışı Sahra Altı Afrika'da geçiriyor
Boyları 35-40 santimetre arasında değişen tepeli guguklar, başlarındaki belirgin ibiğe benzer tüy yapısıyla diğer guguk türlerinden kolayca ayırt ediliyor.
Tepeli guguklar özellikle karga familyasına (Corvidae) ait türlerin yuvalarını hedef alırken saksağanlar bu parazitin en sık tercih ettiği ev sahipleri arasında yer alıyor.
Bir dişi tepeli guguk tek bir üreme sezonunda 15-25 yumurtaya kadar bırakabiliyor ve her yumurtayı farklı bir yuvaya yerleştiriyor.
Saksağanlar (Pica pica) karga familyasının en zeki üyelerinden biri olarak kabul ediliyor ve ayna testini geçebilen nadir hayvan türleri arasında gösteriliyor.
Kuluçka döneminde son derece koruyucu davranan saksağanlar, yuvalarına yaklaşan yırtıcılara karşı agresif savunma sergilemesiyle biliniyor.
Saksağanların dal ve çamurdan inşa ettikleri kubbe biçimli yuvaları, kuş dünyasının en karmaşık mimari yapıları arasında yer alıyor.
Bilim insanları tepeli gugukların bu parazit stratejisini milyonlarca yıllık evrimsel süreçte geliştirdiğini ve ev sahibi türlerle süregelen bir evrimsel silahlanma yarışı içinde olduğunu belirtiyor.
Türkiye'nin güneydoğusu, tepeli gugukların göç güzergahı üzerinde bulunması ve saksağan popülasyonunun yoğunluğu nedeniyle bu tür yuva parazitliği davranışlarının sıkça gözlemlendiği bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.
(AA)