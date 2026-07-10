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Hristiyanlığın kaderini değiştiren o gizemli yapı bulundu: 1700 yıl sonra Bursa'da ortaya çıktı

Bursa’nın İznik ilçesindeki göl kıyısında sürdürülen kazılarda, Hristiyanlık dünyası için kritik önem taşıyan ve 325 yılındaki Birinci Konsil'in yapıldığı Aziz Neophytos Kilisesi'ne ait zemin ve duvar kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı.

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Hristiyanlığın kaderini değiştiren o gizemli yapı bulundu: 1700 yıl sonra Bursa'da ortaya çıktı - Fotoğraf: 1
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Bursa'nın İznik ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 2015 yılında başlatılan arkeolojik kazı ve araştırmalar, 11. yılında antropologlar, restoratörler, arkeologlar ve sanat tarihçilerinden oluşan geniş bir ekiple aralıksız sürüyor.

Hristiyanlığın kaderini değiştiren o gizemli yapı bulundu: 1700 yıl sonra Bursa'da ortaya çıktı - Fotoğraf: 2
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Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin başkanlığındaki araştırma ekibi, bu sezon Birinci Konsil'in yapıldığı küçük kiliseyi arama çalışmalarına yoğunlaştı.

Hristiyanlığın kaderini değiştiren o gizemli yapı bulundu: 1700 yıl sonra Bursa'da ortaya çıktı - Fotoğraf: 3
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Hristiyanlıkla ilgili temel dini konuların MS 325 yılında tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil, bu alandaki göl kıyısı bazilikasından önce inşa edilmiş küçük bir kilisede toplanmıştı.

Hristiyanlığın kaderini değiştiren o gizemli yapı bulundu: 1700 yıl sonra Bursa'da ortaya çıktı - Fotoğraf: 4
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Söz konusu bazilika, Amerikan Arkeoloji Enstitüsü tarafından 2014 yılında dünya çapındaki en önemli 10 keşiften biri seçilmişti.

Hristiyanlığın kaderini değiştiren o gizemli yapı bulundu: 1700 yıl sonra Bursa'da ortaya çıktı - Fotoğraf: 5
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Ekip bu sezon uluslararası bir yapıya kavuştu ve İtalya'dan Calabria Üniversitesi ile Catanzaro Magna Graecia Üniversitesi'nden araştırmacılar kazı çalışmalarına katıldı.

Hristiyanlığın kaderini değiştiren o gizemli yapı bulundu: 1700 yıl sonra Bursa'da ortaya çıktı - Fotoğraf: 6
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Şahin, daha önce prothesis yani kutsal eşyaların saklandığı odada zemin döşemesi olduğunu düşündükleri bir kaplamanın kilisenin dışında devam edip etmediğinin bu sezonun en önemli sorusu olduğunu belirtti.

Hristiyanlığın kaderini değiştiren o gizemli yapı bulundu: 1700 yıl sonra Bursa'da ortaya çıktı - Fotoğraf: 7
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Prothesis odasının doğusunda, beden duvarının dışında başlatılan kazı çalışmasında ilk haftanın sonunda zemin döşemesinin mevcut kilisenin dışında devam ettiği görüldü.

Hristiyanlığın kaderini değiştiren o gizemli yapı bulundu: 1700 yıl sonra Bursa'da ortaya çıktı - Fotoğraf: 8
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Bu bulgu, kilisenin bir birinci evresi olduğunu ve büyük ihtimalle Aziz Neophytos Kilisesi'nin mevcut kilisenin altında yer aldığını ortaya koyuyor.

Hristiyanlığın kaderini değiştiren o gizemli yapı bulundu: 1700 yıl sonra Bursa'da ortaya çıktı - Fotoğraf: 9
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Şahin, "368 depreminde yıkılan Aziz Neophytos Kilisesi'nin, Birinci Konsil'e katılan din adamlarının anısına ve Birinci Konsil'in yapıldığı yerin üzerine 380 yılı sonrası inşa edilen Kutsal Pederler Kilisesi'nin artık kesinlikle burada olduğunu bu sene itibarıyla söyleme durumuna gelmiş bulunuyoruz" dedi.

Hristiyanlığın kaderini değiştiren o gizemli yapı bulundu: 1700 yıl sonra Bursa'da ortaya çıktı - Fotoğraf: 10
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Birinci Konsil'e katılan din adamı Caesarealı Eusebius, Vita Constantini adlı eserinde konsili anlatırken "Birinci Konsil, ibadet evi ya da küçük bir kilisede toplandı. Kilise o kadar küçüktü ki bu kadar din adamı bu kiliseye nasıl sığdı? Bu da Tanrı'nın büyük bir mucizesi" ifadesini kullanmıştı.

Hristiyanlığın kaderini değiştiren o gizemli yapı bulundu: 1700 yıl sonra Bursa'da ortaya çıktı - Fotoğraf: 11
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Şahin, "Bu sene yaptığımız kazılarda, ilk olarak temellerini, zemin kaplamasını bulduğumuz yapının tahmin ettiğimiz gibi Aziz Neophytos Kilisesi'ne, Eusebius'un bahsettiği küçük kiliseye ait olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilecek duruma geldik. Dolayısıyla büyük bir mutluluk içindeyiz. En azından hipotezimizin karşılığını bulduk" diye konuştu.

Hristiyanlığın kaderini değiştiren o gizemli yapı bulundu: 1700 yıl sonra Bursa'da ortaya çıktı - Fotoğraf: 12
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Kazı çalışmaları sırasında bulunan bir altın yüzük ve bir yüksük de araştırma ekibini heyecanlandırdı. Altın yüzükte hurma ağacı ve kılıç bezemesi bulunuyor.

Hristiyanlığın kaderini değiştiren o gizemli yapı bulundu: 1700 yıl sonra Bursa'da ortaya çıktı - Fotoğraf: 13
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Yüksük ve yüzüğün benzer örnekleri Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde görülüyor ve bu buluntular araştırmanın hipotezleri açısından büyük önem taşıyor.

Hristiyanlığın kaderini değiştiren o gizemli yapı bulundu: 1700 yıl sonra Bursa'da ortaya çıktı - Fotoğraf: 14
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Şahin, Emeviler'in 729 yılında İznik'i kuşattığını, İstanbul'u fethetmeden önce stratejik olarak İznik'in alınmasını hedeflediğini, 6 ay süren kuşatmada şehrin fethedilemediğini ancak Emevi emirinin Kutsal Pederler Kilisesi'ne girdiğinin bilindiğini aktardı.

Hristiyanlığın kaderini değiştiren o gizemli yapı bulundu: 1700 yıl sonra Bursa'da ortaya çıktı - Fotoğraf: 15
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Bu bilginin Kutsal Pederler Kilisesi'nin İznik surlarının dışında bulunduğunu kanıtladığını belirten Şahin, bulunan yüksük ve yüzüğün Emeviler'in bu kiliseyi ziyaret ettiğini göstermesi açısından kritik bir bulgu olduğunu vurgulayarak "Taşlar artık yavaş yavaş yerine oturuyor" dedi.

Hristiyanlığın kaderini değiştiren o gizemli yapı bulundu: 1700 yıl sonra Bursa'da ortaya çıktı - Fotoğraf: 16
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İtalyan ekibin başkanlığını Catanzaro Üniversitesi'nden Prof. Dr. Francesco Cuteri yürütüyor ve ekip bazilikanın orta nefinde çalışıyor. Daha önce bema duvarının önünde bulunan 8 mezardan 2'si, kilisenin 380 yılında inşa edildiğini kanıtlayan Valens Valentianus dönemine ait sikkeler içeriyordu.

Hristiyanlığın kaderini değiştiren o gizemli yapı bulundu: 1700 yıl sonra Bursa'da ortaya çıktı - Fotoğraf: 17
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Papa 14. Leo, 28 Kasım 2025'te İznik'e gelerek Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü programına katılmıştı.

(AA)

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