Hristiyanlığın kaderini değiştiren o gizemli yapı bulundu: 1700 yıl sonra Bursa'da ortaya çıktı

10 17

Birinci Konsil'e katılan din adamı Caesarealı Eusebius, Vita Constantini adlı eserinde konsili anlatırken "Birinci Konsil, ibadet evi ya da küçük bir kilisede toplandı. Kilise o kadar küçüktü ki bu kadar din adamı bu kiliseye nasıl sığdı? Bu da Tanrı'nın büyük bir mucizesi" ifadesini kullanmıştı.