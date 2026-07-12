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Halk TV Türkiye Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun çelengi Ahmet Telli'nin cenaze törenine alınmadı! Geri gönderildi

Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun çelengi Ahmet Telli'nin cenaze törenine alınmadı! Geri gönderildi

Son dakika... Türk edebiyatının usta şairlerinden Ahmet Telli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor. cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk tören alanına alınmazken, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çelengi törene alındı.

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Türk edebiyatının ve toplumcu gerçekçi şiirin önemli isimlerinden Ahmet Telli için bugün Ankara'da cenaze töreni düzenleniyor. İkindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek olan Telli'nin uğurlama töreninde dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Şair Ahmet Telli son yolculuğuna uğurlanıyorŞair Ahmet Telli son yolculuğuna uğurlanıyor

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELENGİ KABUL EDİLMEDİ: GERİ GÖNDERİLDİ

Gazeteci Onur Öncü tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan videoya göre Kılıçdaroğlu'nun tören için gönderdiği cenaze çelengi alana kabul edilmedi. Bunun üzerine çelengi getiren çiçekçi, geri götürmek zorunda kaldı.

Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun çelengi Ahmet Telli'nin cenaze törenine alınmadı! Geri gönderildi - Resim : 2

ÖZEL'İN ÇELENGİ TÖRENDE

Öte yandan seçilmiş CHP Lideri Özgür Özel'in gönderdiği cenaze çelengi ise tören alanına alınarak yerine bırakıldı.

Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun çelengi Ahmet Telli'nin cenaze törenine alınmadı! Geri gönderildi - Resim : 3

TOPLUMCU ŞAİR AHMET TELLİ SON YOLCUĞUNA UĞURLANIYOR

Son Dakika │ Şair Ahmet Telli yaşamını yitirdiSon Dakika │ Şair Ahmet Telli yaşamını yitirdi

Toplumcu şiirin temsilcilerinde yazar ve şair 78 yaşındaki Ahmet Telli, 2 gün önce Ankara'da yaşamını yitirdi. Telli, 8 Temmuz'da entübe edilmişti. Ölüm haberini mensubu olduğu Devrimci 78'liler Federasyonu paylaştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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