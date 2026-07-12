Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun çelengi Ahmet Telli'nin cenaze törenine alınmadı! Geri gönderildi

Türk edebiyatının ve toplumcu gerçekçi şiirin önemli isimlerinden Ahmet Telli için bugün Ankara'da cenaze töreni düzenleniyor. İkindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek olan Telli'nin uğurlama töreninde dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELENGİ KABUL EDİLMEDİ: GERİ GÖNDERİLDİ

Gazeteci Onur Öncü tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan videoya göre Kılıçdaroğlu'nun tören için gönderdiği cenaze çelengi alana kabul edilmedi. Bunun üzerine çelengi getiren çiçekçi, geri götürmek zorunda kaldı.

ÖZEL'İN ÇELENGİ TÖRENDE

Öte yandan seçilmiş CHP Lideri Özgür Özel'in gönderdiği cenaze çelengi ise tören alanına alınarak yerine bırakıldı.

TOPLUMCU ŞAİR AHMET TELLİ SON YOLCUĞUNA UĞURLANIYOR

Toplumcu şiirin temsilcilerinde yazar ve şair 78 yaşındaki Ahmet Telli, 2 gün önce Ankara'da yaşamını yitirdi. Telli, 8 Temmuz'da entübe edilmişti. Ölüm haberini mensubu olduğu Devrimci 78'liler Federasyonu paylaştı.