CHP'li Yavuzyılmaz: AKP, Paris davasını kaybetti! Gizlenen dava sonucuna ulaştık

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Irak-Türkiye ham petrol boru hattıyla ilgili kritik bir gelişmeyi paylaştı.

"AKP, PARİS DAVASINI KAYBETTİ, GERİ SAYIM BAŞLADI"

Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye aleyhine verdiği 1 milyar 471 milyon dolarlık cezanın iptali için Paris İstinaf Mahkemesi'nde açılan davanın kaybedildiğini söyleyen Yavuzyılmaz, cezanın ödenmesi sürecinin başladığını ileri sürdü.

"GİZLENEN DAVA SONUCUNA ULAŞTIK"

Sosyal medya hesabından bazı belgeler yayımlayarak açıklamalarda bulunan Deniz Yavuzyılmaz, davanın sonucunun kamuoyundan gizlendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"AKP, Paris davasını kaybetti! Gizlenen dava sonucuna ulaştık. Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin; AKP’nin, Irak-Türkiye ham petrol boru hattında yaptığı usulsüzlükler nedeniyle; Türkiye aleyhine hükmettiği 1 Milyar 471 Milyon Dolarlık ceza kararını iptal etmek için başvurduğu Paris İstinaf Mahkemesi’ndeki davanın kaybedildiğini belgeledik. Artık 1 Milyar 471 Milyon Dolarlık tahkim cezasının ödenmesi için geri sayım başladı!"

TAHKİM SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Yavuzyılmaz, davanın geçmişine ve Türkiye'ye verilen cezanın gerekçelerine de değindi. Sürecin nasıl geliştiğini şu sözlerle aktardı:

"Peki süreç nasıl gelişti? 13 Şubat 2023’de Uluslararası Tahkim Mahkemesi aldığı kararla; AKP’nin, 21 Mayıs 2014 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında, Irak-Türkiye ham petrol boru hattında; Irak Merkezi Hükümetinin izni olmaksızın 1.) Irak’a ait petrolü usulsüz olarak taşıdığı, 2.) Ceyhan Limanı’nda yüklemesini yaptığı, 3.) Irak devletinin satış fiyatının altında bu petrolün satılmasına neden olduğu gerekçesiyle, Türkiye’nin Irak’a net 1 Milyar 471 Milyon Dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. 277 sayfalık Nihai Tahkim Kararını ilk kez kamuoyuna belgeleriyle biz açıklamıştık."

"CEZA SORUMLULARIN MAL VARLIKLARINDAN TAHSİL EDİLMELİ"

Hükümetin daha önce yaptığı savunmaları hatırlatan ve iptal davasının başarısızlıkla sonuçlandığını yineleyen CHP'li milletvekili, bu devasa cezanın bütçeden değil, sorumlulardan tahsil edilmesi gerektiğini savunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"AKP ise verdiği yanıtta; Bu cezayı içeren tahkim kararının iptali için Paris’te dava açtıklarını açıklamıştı. Yaptığımız araştırma neticesinde; AKP’nin, uluslararası tahkim kararına karşı Paris İstinaf Mahkemesinde açtığı ‘Kararın İptali Davasını’ kaybettiğini tespit ettik. Sonuç; 1 Milyar 471 Milyon Dolar tutarındaki ceza ödemesi için geri sayım başladı! Bu devasa ceza tutarı, mutlaka Tayyip Erdoğan’ın ve ilgili AKP’li yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edilmelidir!"