10 numara terminatör! Boyu 1.96 yaşı 16: Sayı makinesi yine ezdi geçti
Genç kızlarımız Avrupa'da fırtına gibi esti namağlup finale yükseldi. 16 yaşında ve 1.96 .boyundaki Aylin yine en skorer isim olup, ezdi geçti. 10 numara terminatör.
18 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Letonya'da devam eden U18 Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Millilerimiz, yarı final karşılaşmasında Macaristan'ı 3-1 (25-22, 25-6, 27-29, 25-19) mağlup etti.
Kızlarımız finale hiç yenilmeden geldi. Önceki maçlarda şu sonuçları aldı:
Türkiye 3-0 Çekya
Türkiye 3-0 Belçika
Türkiye 3-0 Polonya
Türkiye 3-0 Letonya
Türkiye 3-0 İspanya
Türkiye 3-0 İzlanda
Türkiye 3-2 İtalya
Türkiye 3-1 Macaristan
Maçın oyuncusu Milli Takımımızın Terminatörü Aylin Uysalcan seçildi. Aylin, 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Daha 16 yaşında olan 1.96 boyundaki oyuncumuz, önceki maçların da en skorer ismi olarak inanılmaz bir başarıya imza attı.
Aylin, 16 yaşına rağmen A Milli Takımımızın Milletler Ligi'nin geniş kadrosuna da alınmış, hatta Brezilya etabına gitmişti.
Grup etabını yedide yedi ile lider tamamlayan ve ardından yarı finalde Macaristan'ı mağlup eden Milli Takımımız, namağlup bir şekilde adını finale yazdırdı.
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Filenin Prensesleri Avrupa Şampiyonası'nda. Gururumuzsunuz kızlar, Türkiye hep yanınızda.