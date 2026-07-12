Halk TV Spor 10 numara terminatör! Boyu 1.96 yaşı 16: Sayı makinesi yine ezdi geçti

10 numara terminatör! Boyu 1.96 yaşı 16: Sayı makinesi yine ezdi geçti Genç kızlarımız Avrupa'da fırtına gibi esti namağlup finale yükseldi. 16 yaşında ve 1.96 .boyundaki Aylin yine en skorer isim olup, ezdi geçti. 10 numara terminatör.

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