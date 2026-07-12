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Halk TV Spor 10 numara terminatör! Boyu 1.96 yaşı 16: Sayı makinesi yine ezdi geçti

10 numara terminatör! Boyu 1.96 yaşı 16: Sayı makinesi yine ezdi geçti

Genç kızlarımız Avrupa'da fırtına gibi esti namağlup finale yükseldi. 16 yaşında ve 1.96 .boyundaki Aylin yine en skorer isim olup, ezdi geçti. 10 numara terminatör.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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10 numara terminatör! Boyu 1.96 yaşı 16: Sayı makinesi yine ezdi geçti - Fotoğraf: 1
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18 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Letonya'da devam eden U18 Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

10 numara terminatör! Boyu 1.96 yaşı 16: Sayı makinesi yine ezdi geçti - Fotoğraf: 2
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Millilerimiz, yarı final karşılaşmasında Macaristan'ı 3-1 (25-22, 25-6, 27-29, 25-19) mağlup etti.

10 numara terminatör! Boyu 1.96 yaşı 16: Sayı makinesi yine ezdi geçti - Fotoğraf: 3
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Kızlarımız finale hiç yenilmeden geldi. Önceki maçlarda şu sonuçları aldı:

10 numara terminatör! Boyu 1.96 yaşı 16: Sayı makinesi yine ezdi geçti - Fotoğraf: 4
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Türkiye 3-0 Çekya
Türkiye 3-0 Belçika
Türkiye 3-0 Polonya
Türkiye 3-0 Letonya
Türkiye 3-0 İspanya
Türkiye 3-0 İzlanda
Türkiye 3-2 İtalya
Türkiye 3-1 Macaristan

10 numara terminatör! Boyu 1.96 yaşı 16: Sayı makinesi yine ezdi geçti - Fotoğraf: 5
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Maçın oyuncusu Milli Takımımızın Terminatörü Aylin Uysalcan seçildi. Aylin, 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

10 numara terminatör! Boyu 1.96 yaşı 16: Sayı makinesi yine ezdi geçti - Fotoğraf: 6
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Daha 16 yaşında olan 1.96 boyundaki oyuncumuz, önceki maçların da en skorer ismi olarak inanılmaz bir başarıya imza attı.

10 numara terminatör! Boyu 1.96 yaşı 16: Sayı makinesi yine ezdi geçti - Fotoğraf: 7
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Aylin, 16 yaşına rağmen A Milli Takımımızın Milletler Ligi'nin geniş kadrosuna da alınmış, hatta Brezilya etabına gitmişti.

10 numara terminatör! Boyu 1.96 yaşı 16: Sayı makinesi yine ezdi geçti - Fotoğraf: 8
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Grup etabını yedide yedi ile lider tamamlayan ve ardından yarı finalde Macaristan'ı mağlup eden Milli Takımımız, namağlup bir şekilde adını finale yazdırdı.

10 numara terminatör! Boyu 1.96 yaşı 16: Sayı makinesi yine ezdi geçti - Fotoğraf: 9
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Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Filenin Prensesleri Avrupa Şampiyonası'nda. Gururumuzsunuz kızlar, Türkiye hep yanınızda.

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