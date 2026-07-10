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Halk TV Türkiye 385 bin çiçek aynı anda açtı: Her giden büyülenip geri dönüyor

385 bin çiçek aynı anda açtı: Her giden büyülenip geri dönüyor

Konya'daki Kelebekler Vadisi Parkı içinde yer alan Selçuklu Çiçek Bahçesi, 11 bin 500 metrekarelik alanda 28 farklı türden 84 çeşit yaklaşık 385 bin çiçeğiyle yaz sezonunun en gözde duraklarından biri haline geldi.

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385 bin çiçek aynı anda açtı: Her giden büyülenip geri dönüyor - Fotoğraf: 1
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Konya'daki Kelebekler Vadisi Parkı içinde yer alan Selçuklu Çiçek Bahçesi, bu yıl 20 Haziran'da kapılarını açarak yaz sezonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

385 bin çiçek aynı anda açtı: Her giden büyülenip geri dönüyor - Fotoğraf: 2
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11 bin 500 metrekarelik alanda 28 farklı türden 84 çeşit olmak üzere yaklaşık 385 bin çiçeğin yer aldığı bahçe, rengarenk peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla dikkat çekiyor.

385 bin çiçek aynı anda açtı: Her giden büyülenip geri dönüyor - Fotoğraf: 3
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Farklı desenlerle oluşturulan çiçek düzenlemelerinin yanı sıra fotoğraf tutkunları için tasarlanan estetik figürler ve tematik düzenlemeler, bahçenin en çok ilgi gören bölümleri arasında yer alıyor.

385 bin çiçek aynı anda açtı: Her giden büyülenip geri dönüyor - Fotoğraf: 4
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Ailelerin çocuklarıyla vakit geçirebildiği bahçede oyun alanları da bulunuyor ve her geçen yıl artan ilgiyle birlikte bahçe yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

385 bin çiçek aynı anda açtı: Her giden büyülenip geri dönüyor - Fotoğraf: 5
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Bahçenin yalnızca çiçek sergilenen bir alan olmadığını, doğayla iç içe bir yaşam alanı niteliği taşıdığını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Ziyaretçilerimiz rengarenk çiçeklerle ve enfes kokularla burada güzel hatıralar biriktirecekler, güzel fotoğraflar çekecekler, huzur bulacaklar" dedi.

385 bin çiçek aynı anda açtı: Her giden büyülenip geri dönüyor - Fotoğraf: 6
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Pekyatırmacı, "Konya'mızın özellikle yerel çiçekleriyle, yerel çeşitleriyle tanışma fırsatını bulacaklar. Ziyaretçiler farklı renkleri, kokuları burada görebilecekler" diyerek tüm Konya halkını ve şehir dışından gelen misafirleri bahçeye davet etti.

385 bin çiçek aynı anda açtı: Her giden büyülenip geri dönüyor - Fotoğraf: 7
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Bahçe her gün sabah 9'dan akşam 20'ye kadar ziyarete açık bulunuyor.

385 bin çiçek aynı anda açtı: Her giden büyülenip geri dönüyor - Fotoğraf: 8
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Ziyaretçilerden Muhsin Özlükurt, bahçedeki renklerin kendisini büyülediğini belirterek unutamayacağı bir gün geçirdiğini söyledi.

385 bin çiçek aynı anda açtı: Her giden büyülenip geri dönüyor - Fotoğraf: 9
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Bursa'dan gelen İhsan Batmaz ise binlerce renkte açan çiçeklerin muhteşem bir görüntü oluşturduğunu ve anı ölümsüzleştirmek için her detayı fotoğrafladığını anlattı.

(AA)

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