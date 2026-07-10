Halk TV Türkiye 385 bin çiçek aynı anda açtı: Her giden büyülenip geri dönüyor

385 bin çiçek aynı anda açtı: Her giden büyülenip geri dönüyor Konya'daki Kelebekler Vadisi Parkı içinde yer alan Selçuklu Çiçek Bahçesi, 11 bin 500 metrekarelik alanda 28 farklı türden 84 çeşit yaklaşık 385 bin çiçeğiyle yaz sezonunun en gözde duraklarından biri haline geldi.

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