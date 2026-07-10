Son Dakika │ Şair Ahmet Telli yaşamını yitirdi

Toplumcu şiirin temsilcilerinde yazar ve şair 78 yaşındaki Ahmet Telli, Ankara'da yaşamını yitirdi.

Telli, 8 Temmuz'da entübe edilmişti. Ölüm haberini mensubu olduğu Devrimci 78'liler Federasyonu paylaştı. Duyuruda "Usta şairimiz Ahmet Telli'yi kaybettil. Türkiye'nin ve şiirimizin başı sağ olsun" denildi.

SU ÇÜRÜDÜ VE SOLUK SOLUĞA ŞİİRLERİ İLE DERİN İZLER BIRAKTI

Ahmet Telli, özellikle Soluk soluğa şiirindeki "Büyük aşklar yolculuklarla başlar/ ve serüvenciler düşer bu yollara ancak/ Onlar ki dünyanın son umudu/ soyları tükenen birer çılgındırlar" dizeleriyle işçi direnişlerinde ve meydanlarda en çok yankılan şairlerden biri oldu.

İşkencede direnişini anlatan Su Çürüdü şiirindeki "Adımdan gayrısını bilmiyorum" nakartıyla 12 Eylül darbesinin karanlıklarını anlatmış, şarkıya çevrilen Sıyrılıp Gelen şiiriyle mücadelede umutlu olmayı nesillerden nesile aktarmıştı:

"Belli ki dağların, denizlerin

ve göllerin üzerinden

sıyrılıp gelmektedir seher

Belli ki yakındır

doğayı ve hayatı sarsacak saat"