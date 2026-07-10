Son Dakika │ Şair Ahmet Telli yaşamını yitirdi
Son dakika... Şair ve yazar Ahmet Telli yaşamını yitirdi. Telli, şiirleriyle hem edebiyatta hem de birçok toplumsal alanda derin izler bıraktı.
Toplumcu şiirin temsilcilerinde yazar ve şair 78 yaşındaki Ahmet Telli, Ankara'da yaşamını yitirdi.
Telli, 8 Temmuz'da entübe edilmişti. Ölüm haberini mensubu olduğu Devrimci 78'liler Federasyonu paylaştı. Duyuruda "Usta şairimiz Ahmet Telli'yi kaybettil. Türkiye'nin ve şiirimizin başı sağ olsun" denildi.
SU ÇÜRÜDÜ VE SOLUK SOLUĞA ŞİİRLERİ İLE DERİN İZLER BIRAKTI
Ahmet Telli, özellikle Soluk soluğa şiirindeki "Büyük aşklar yolculuklarla başlar/ ve serüvenciler düşer bu yollara ancak/ Onlar ki dünyanın son umudu/ soyları tükenen birer çılgındırlar" dizeleriyle işçi direnişlerinde ve meydanlarda en çok yankılan şairlerden biri oldu.
İşkencede direnişini anlatan Su Çürüdü şiirindeki "Adımdan gayrısını bilmiyorum" nakartıyla 12 Eylül darbesinin karanlıklarını anlatmış, şarkıya çevrilen Sıyrılıp Gelen şiiriyle mücadelede umutlu olmayı nesillerden nesile aktarmıştı:
"Belli ki dağların, denizlerin
ve göllerin üzerinden
sıyrılıp gelmektedir seher
Belli ki yakındır
doğayı ve hayatı sarsacak saat"