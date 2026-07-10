Yazık oldu: Yenildik veda ettik
U22 Kadın Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'na veda etti.
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Hollanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden U22 Kadın Milli Takımımız, grubundaki 3. maçını kaybederek elendi.
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Milli takımımız, gruptaki ilk maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi.
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Millilerimiz rakibini 3-0 (21-25, 15-25, 16-25 ) mağlup ederek gruba iyi bir başlangıç yaptı.
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Ancak 2. maçta 2-0'dan mağlup olduk. Millilerimiz ilk 2 seti 25-12 ve 27-25 önde tamamladığı İspanya karşısında sonraki setleri 25-23, 25-19 ve 15-5 kaybederek 3-2 yenildi.
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22 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, gruptaki üçüncü maçında da Hollanda'ya 3-0 (21-25, 18-25, 20-25) mağlup oldu.
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Grup etabını 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 puanla üçüncü sırada tamamlayan Millilerimiz, yarı final şansını kaybederek turnuvaya veda etti.