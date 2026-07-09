Gizemli dağ her gün havaya 80 gram altın saçıyor

Güney Kutbu’nun dondurucu soğuğunda, doğanın en tuhaf ve büyüleyici sırlarından biri gün yüzüne çıktı. Bilim insanları, Antarktika’nın en güneyindeki aktif yanardağ olan Erebus Dağı'nı incelerken gözlerine inanamadı: Bu devasa volkan, her gün atmosfere mikroskobik saf altın kristalleri üflüyor!

GÜNDE 80 GRAM SAF ALTIN TOZU

Ross Adası'nda bulunan ve kalıcı lav gölüyle bilinen Erebus Yanardağının tek sıra dışı özelliği lavları değil. Yapılan araştırmalara göre, volkan her gün yaklaşık 80 gram ağırlığında altın tozu yayıyor.

İşin daha da çarpıcı tarafı, bu altın parçacıkları o kadar hafif ki, kraterden yükseldikten sonra 1.000 kilometre uzaklığa kadar seyahat edebiliyor. Yani Antarktika'nın uçsuz bucaksız beyazlığında, aslında havada süzülen altın parçacıkları bulunuyor!

DİĞER VOLKANLAR DA ALTIN KUSUYOR

Aslında Dünya'nın derinliklerindeki magma; bakır, gümüş, cıva ve altın gibi değerli madenlerle dolu. Bilim insanları daha önce İtalya'daki Etna ve Hawaii'deki Kilauea yanardağlarında da altın izlerine rastlamıştı. Hatta miktar olarak Etna günde 2,4 kilogram, Kilauea ise 500-800 gram altın üreterek Erebus'u geride bırakıyor.

Ancak Erebus’u gezegendeki tüm volkanlardan ayıran tek bir benzersiz özellik var: Mükemmel geometrik şekle sahip saf kristaller! Diğer volkanlar şekilsiz altın bileşikleri yayarken, Erebus adeta bir mücevher ustası gibi kusursuz kristaller üretiyor.