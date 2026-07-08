Son Dakika | Oyuncu Ece İrtem'in ölüm sebebi belli oldu!

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Işıl" karakteri ile akıllara kazınan ve genç yaşta aniden hayata gözlerini yuman oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm sebebi belli oldu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ALKOL ZEHİRLENMESİ

Adli Tıp Kurumu raporunda yer alan bilgilere göre 35 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeninin alkol zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı.

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, 5 Ocak 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Sanata küçük yaşlarda ilgi duyan İrtem, lisans eğitimini Yaşar Üniversitesi Opera ve Şan Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra oyunculuk eğitimi alarak televizyon ve dizi sektörüne adım attı.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında başlayan İrtem; Kaçak Gelinler, O Hayat Benim, Yeni Gelin, Payitaht Abdülhamid, Bay Yanlış, Mahkum ve Yasak Elma gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Ece İrtem, 15 Haziran 2026'da İstanbul'daki evinde rahatsızlanmasının ardından 35 yaşında hayatını kaybetti. İlk açıklamalarda ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ifade edilirken, avukatı kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağını açıkladı.

Sanat dünyasını yasa boğan İrtem'in vefatı, sevenleri ve meslektaşları arasında büyük üzüntü yarattı. Cenazesi daha sonra Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.