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Halk TV Spor Olmadı kızlar: Ne oldu size böyle!

Olmadı kızlar: Ne oldu size böyle!

Voleybolda A Milli Takım ve U18 Milli Takım'la coşarken... Olmadı kızlar! Ne oldu size böyle!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Olmadı kızlar: Ne oldu size böyle! - Fotoğraf: 1
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Voleybolda A Milli Takım, Japonya'da düzenlenen Milletler Ligi 3. hafta maçlarına fırtına gibi başladı.

Olmadı kızlar: Ne oldu size böyle! - Fotoğraf: 2
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Filenin Sultanları, güçlü rakibi Polonya'yı 3-1 yenerek ilk maçını kazanmayı başardı.

Olmadı kızlar: Ne oldu size böyle! - Fotoğraf: 3
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U18 Milli Takımımız ise Letonya'da devam eden U18 Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam ediyor.

Olmadı kızlar: Ne oldu size böyle! - Fotoğraf: 4
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Son maçında İzlanda'yı da 3-0'la geçen Filenin Prensesleri, 6 maçta 6 galibiyet alarak kayıpsız bir şekilde yarı finale yükseldi.

Olmadı kızlar: Ne oldu size böyle! - Fotoğraf: 5
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U18 Milli Takımımız, maçın setlerini 25-12, 25-10 ve 25-12 gibi açık farklarla önde tamamladı.

Olmadı kızlar: Ne oldu size böyle! - Fotoğraf: 6
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Ancak U22 Kadın Milli Takımımızdan kötü haber geldi. Olmadı kızlar! Ne oldu size böyle!

Olmadı kızlar: Ne oldu size böyle! - Fotoğraf: 7
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Kızlarımız Hollanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-0 yenmişti.

Olmadı kızlar: Ne oldu size böyle! - Fotoğraf: 8
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İkinci maçta İspanya karşısına çıktılar. İlk seti 25-12, ikinci seti 27-25 kazandılar. Ancak sonraki setleri 25-23, 25-19, ve 15-5 kaybedip 3-2 yenildiler.

Olmadı kızlar: Ne oldu size böyle! - Fotoğraf: 9
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22 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, gruptaki üçüncü ve son maçında bu akşam TSİ 21:30'da Hollanda ile karşılaşacak. Haydi kızlar, bu kez kaza olmasın. Kalbimiz sizin için çarpacak.

Milli Takım Filenin Sultanları
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