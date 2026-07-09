Olmadı kızlar: Ne oldu size böyle!
Voleybolda A Milli Takım ve U18 Milli Takım'la coşarken... Olmadı kızlar! Ne oldu size böyle!
Voleybolda A Milli Takım, Japonya'da düzenlenen Milletler Ligi 3. hafta maçlarına fırtına gibi başladı.
Filenin Sultanları, güçlü rakibi Polonya'yı 3-1 yenerek ilk maçını kazanmayı başardı.
U18 Milli Takımımız ise Letonya'da devam eden U18 Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam ediyor.
Son maçında İzlanda'yı da 3-0'la geçen Filenin Prensesleri, 6 maçta 6 galibiyet alarak kayıpsız bir şekilde yarı finale yükseldi.
U18 Milli Takımımız, maçın setlerini 25-12, 25-10 ve 25-12 gibi açık farklarla önde tamamladı.
Ancak U22 Kadın Milli Takımımızdan kötü haber geldi. Olmadı kızlar! Ne oldu size böyle!
Kızlarımız Hollanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-0 yenmişti.
İkinci maçta İspanya karşısına çıktılar. İlk seti 25-12, ikinci seti 27-25 kazandılar. Ancak sonraki setleri 25-23, 25-19, ve 15-5 kaybedip 3-2 yenildiler.
22 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, gruptaki üçüncü ve son maçında bu akşam TSİ 21:30'da Hollanda ile karşılaşacak. Haydi kızlar, bu kez kaza olmasın. Kalbimiz sizin için çarpacak.