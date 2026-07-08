81 ilde resmen yasaklandı: Okullarda yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kurallarını okullarda en katı şekilde uygulamak için düğmeye bastı. 81 ilin merkez ve taşra teşkilatlarına gönderilen 10 maddelik yeni resmi genelgeyle birlikte, okul internet siteleri ve kurumsal sosyal medya hesaplarında köklü değişikliklere gidiliyor. Artık okullarda dijital temizlik dönemi başlıyor.

SINIF LİSTELERİ VE NOTLAR İNTERNETE KONULAMAYACAK

Yeni düzenlemenin getirdiği en büyük kısıtlamalardan biri öğrencilerin akademik ve kişisel verilerine yönelik oldu. Eğitim kurumlarının resmi web sayfalarında ya da kurumsal sosyal medya hesaplarında şu bilgilerin paylaşılması tamamen yasaklandı:

Öğrencilerin sınıf listeleri, okul ve kimlik numaraları,

Sınav notları ve başarı sıralamaları,

Devamsızlık tabloları,

Sağlık durumları ve disiplin cezaları.

Bakanlık, bundan sonra yapılacak tüm okul içi duyuruların hiçbir kişisel veri barındırmayacak şekilde anonim olarak hazırlanmasını zorunlu kıldı.

FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞIMINA "YAZILI İZİN" ŞARTI

Okul etkinliklerinde çekilen fotoğraf ve videolar da artık sıkı bir denetime tabi. Eğitim faaliyetleri kapsamında çekim yapılması zorunlu olan durumlarda, velilerden yazılı açık rıza (izin) belgesi alınması gerekecek. İzin alınmayan hiçbir öğrenci ya da öğretmenin görseli kurumsal hesaplarda paylaşılamayacak. Ayrıca velilerin iletişim bilgileri de hiçbir platformda kamuya açık hale getirilmeyecek.

OKUL İNTERNET SİTELERİNDE "DİJİTAL TEMİZLİK" BAŞLIYOR

Düzenleme sadece bugünden sonrasını kapsamıyor; okullarda geçmişe dönük büyük bir dijital temizlik yapılacak. Okul yönetimleri, bugüne kadar internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yayımlanmış olan tüm eski içerikleri tek tek inceleyecek. İçerisinde kişisel veri, isim listesi veya öğrenci fotoğrafı barındıran tüm eski belgeler ve videolar arşivlerden tamamen silinecek.

Bakanlık, kurumsal internet siteleri ile sosyal medya hesaplarının takibinden ve denetlenmesinden doğrudan okul müdürlerini sorumlu tuttu. İhlallerin giderilmemesi durumunda idari soruşturma açılabilecek.

SİSTEM GÜVENLİĞİNDE "BOT VE MAKRO" YASAĞI

Sadece paylaşımlar değil, MEB'in dijital sistemlerini (e-Okul, MEBBİS vb.) kullanan öğretmen, memur ve idareciler için de güvenlik önlemleri artırıldı:

Şifre Paylaşımı Yasak: Personel, kendisine ait şifre ve doğrulama kodlarını kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşamayacak.

Üçüncü Parti Yazılımlara Engel: Sistem üzerinden işlem yaparken veri çekmeye yarayan botlar, makrolar, tarayıcı eklentileri veya yetkisiz üçüncü parti yazılımların kullanılması kesinlikle yasaklandı.



Kural ihlali yapan, şifresini paylaşan veya sisteme usulsüz erişim sağlayan kişiler hakkında anında idari ve hukuki işlem başlatılacak. Sürecin sağlıklı yürütülmesi adına tüm öğretmen ve idarecilerin Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden verilecek "Kişisel Veri Güvenliği ve Farkındalık Eğitimi"ni tamamlaması zorunlu olacak.