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Halk TV Spor Ali Koç seçilir seçilmez yollarını ayırmıştı: Aziz Yıldırım hemen geri getirdi

Ali Koç seçilir seçilmez yollarını ayırmıştı: Aziz Yıldırım hemen geri getirdi

Fenerbahçe'de Altyapı Koordinatörü Şenol Çorlu ile yollar ayrıldı. Çorlu'nu yerine Müjdat Yetkiner'le anlaşıldı. Yetkiner daha önce de altyapıda görev yaparken Ali Koç tarafından gönderilmişti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ali Koç seçilir seçilmez yollarını ayırmıştı: Aziz Yıldırım hemen geri getirdi

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler, Altyapı Koordinatörü Şenol Çorlu ile yollarını ayırdı.

MÜJDAT YETKİNER'LE ANLAŞILDI

Aziz Yıldırım yönetimi, Şenol Çorlu'dan Altyapı Koordinatörlüğü koltuğunu hemen doldurdu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bu görev için Müjdat Yetkiner'le anlaşmaya varıldı.

Müjdat Yetkiner, Altyapı Koordinatörlüğü görevine hemen başlayacak. Yetkiner, yarın (8 Temmuz Çarşamba) işbaşı yapacak.

Ali Koç seçilir seçilmez yollarını ayırmıştı: Aziz Yıldırım hemen geri getirdi - Resim : 1

ALİ KOÇ GÖNDERMİŞTİ

Aziz Yıldırım döneminde altyapıda görev alan Müjdat Yetkiner, Ali Koç'un 2018 yılında başkan seçilmesinden sadece birkaç gün sonra gönderilmişti.

16 YIL BOYUNCA FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

1979 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Müjdat Yetkiner, 1995 yılına kadar burada forma giydikten sonra emekli oldu. 16 sene boyunca Fenerbahçe forması giyen Yetkiner, 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ali Koç Aziz Yıldırım Fenerbahçe
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