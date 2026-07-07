İBB davasında 63. gün! NATO gölgesinde kritik savunma devam edecek

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 414 sanıklı İBB davasının ilk duruşmasının 63. günü Silivri'de başlayacak.

İKİ DAVADA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Silivri'de iki ayrı salonda hakim karşısına çıktı. Diploma davası 25 Aralık'a saat 11.00'e ertelendi. Casusluk davasında ise İmamoğlu dahil tüm "tutukluların tutukluluğuna devam" kararı verildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, İmamoğlu'na destek için geldiği Silivri'de şöyle konuşmuştu:

“Bugün Ankara'da NATO Zirvesi düzenlenirken aynı kişinin üç ayrı davada aynı gün savunma yapmak zorunda bırakılması tesadüf değildir. İstatistiksel olarak bunun bağımsız bir yargı sisteminde gerçekleşmesi mümkün değildir. Zaten burada bulunmamızın nedenlerinden biri de budur."

İMAMOĞLU ÇARŞAMBA GÜNÜ SAVUNMA YAPACAK

İBB davasının dünkü duruşmasında Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş'in savunması alındı. Fatih Keleş bugün savunmasına devam edecek

Mahkeme başkanı dün, İmamoğlu'nun çarşamba günü savunma yapacağını söyledi.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının 63. gününde yaşananları anbean aktarıyor...