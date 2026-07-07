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Halk TV Spor Ve Galatasaray'da imzalar atıldı: 2 yıllık sözleşme

Ve Galatasaray'da imzalar atıldı: 2 yıllık sözleşme

Galatasaray'da beklenen imza atıldı. Sözleşmenin 2 yıllık olduğu belirtildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ve Galatasaray'da imzalar atıldı: 2 yıllık sözleşme
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Galatasaray'da dış transfer çalışmaları sürerken, iç transferde de önemli bir imzanın atıldığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların Mario Lemina'nın sözleşmesini yenilediği belirtildi.

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Lemina ile TFF'nin yeni yabancı kuralı nedeniyle sözleşme yapılamadığı ileri sürülüyordu.
Gazeteci Burhan Can Terzi'nin Haber Sarı Kırmızı'da yer alan haberine göre Lemina sözleşmeyi imzaladı.
Gabonlu futbolcunun yıllık 2.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında 2 yıl daha Galatasaray'da kalacağı bildirildi.

CAN UZUN VE JHON DURAN SÖZLERİ

Burhan Can Terzi, Galatasaray'ın transfer çalışmalarıyla ilgili de şu bilgileri verdi:
"Galatasaray'ın Jhon Duran transferini sonuçlandırması için birkaç ismin daha ikna edilmesi lazım. Ancak transfer ondan sonra biter.
Galatasaray'ın Can Uzun transferinde iki hafta sonrasında daha somut net iletişim izleyeceğini düşünüyorum. Oluyor ya da olmuyor kısmında iki hafta daha net konuşacağımızı düşünüyorum. Galatasaray ve Can Uzun'un arasındaki üç sene önceye dayanıyor. Can'ın kendisi ve ailesinin Galatasaraylı olmasından bağımsız söylüyorum."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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