Otomotiv dünyasında Lexus güvenilirlik kralıydı: Zirvenin yeni sahipleri herkesi şaşırttı!

Yeni araç sahiplerinin ilk 90 günlük deneyimlerini ve bildirdikleri şikayetleri masaya yatıran dev araştırmada, Porsche muazzam bir performansla liderlik koltuğuna oturdu. Üreticilerin mekanik kusursuzlukta çağ atladığı ancak dijital ekranlarda sınıfta kaldığı bu çarpıcı raporun detayları ezberleri bozacak cinsten.

1. Kalite Kralının Tahtı Sallandı: Zirvenin Yeni Sahibi Porsche!

Yıllardır Lexus, kalite ve güvenilirlik anketlerinde neredeyse otomatik olarak birinci sıraya yerleşen, bu alanın tartışmasız kralı olarak bilinen bir markaydı. Ancak ABD'de yapılan son JD Power İlk Kalite Araştırması (Initial Quality Study) otomotiv dünyasında büyük bir sürprizi ortaya koydu. Yapılan yeni ankette Porsche, 100 araçta sadece 138 sorunla (138 PP100) genel sıralamanın en tepesine yerleşerek zirvenin yeni sahibi oldu.

2. Lexus Geriledi, Ford Seri Üretimin Lideri Oldu

Yılların birincisi Lexus ise bu yeni listede gerileme kaydederek, 100 araç başına 156 sorunla Nissan ile aynı puanı paylaştı ve dördüncü sıraya düştü. Podyumun diğer basamaklarında ise Genesis 151 sorunla ikinci, Ford ise 152 sorunla üçüncü sırada yer aldı. Bu sonuçlarla Ford, seri üretim yapan (hacimli) markalar arasında en iyi performansı gösteren marka unvanını elde etti.

3. Bu Araştırma Tam Olarak Neyi Ölçüyor?

Çalışmanın ortaya koyduğu sonuçları doğru yorumlamak için neyi ölçtüğünü iyi anlamak gerekiyor. JD Power İlk Kalite Çalışması, araçların 5 veya 10 yıl sonraki uzun vadeli güvenilirliğini incelemez. Bu araştırma, tamamen yeni araç sahiplerinin ilk 90 günlük kullanım süresi içinde bildirdiği sorunları temel alır.

4. Şikayetlerin Kapsamı ve "PP100" Formülü

Araştırma sadece motor veya mekanik arızaları değil, çok daha geniş bir alanı kapsar. Araçtaki performans, ergonomi, bilgi-eğlence sistemi, kontroller, sürücü destek sistemleri ve genel kullanıcı deneyimiyle ilgili tüm şikayetler dikkate alınır. Sonuçlar PP100 (100 araç başına düşen sorun sayısı) olarak ifade edilir. Formüle göre bu sayı ne kadar düşükse, aracın ilk üretim kalitesi o kadar yüksek demektir.

5. Sektör Ortalamasında Son 30 Yılın En İyi İlerlemesi

Bu yıl otomotiv sektörünün genel ortalaması 100 araç başına 175 sorun olarak gerçekleşti. Geçen yılki 192 sorun seviyesi göz önüne alındığında, bu sonuç sektör genelinde büyük bir iyileşme anlamına geliyor. JD Power yetkililerine göre bu performans, yaklaşık 30 yıldır kaydedilen en başarılı yıllık ilerleme olarak kayıtlara geçti.

6. Otomobillerin Dijital Kısmı Sınıfta Kaldı

Üreticiler mekanik ve klasik detayları büyük oranda düzeltmiş olsalar da, otomobillerin dijital dünyasıyla hala ciddi bir mücadele içindeler. Nitekim bildirilen sorun sayısının arttığı tek kategori bilgi-eğlence sistemi oldu. Araç sahiplerinin en çok memnuniyetsizlik yaşadığı ve şikayetçi olduğu alanların başında ise Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı sorunları geldi.

7. Günümüz Alıcısının Değişen "Kalite" Algısı

Artık günümüz tüketicileri için "kalite" kavramı sadece bozuk veya çalışmayan bir parçadan ibaret değil. Eğer ekranda yavaşlama oluyorsa, akıllı telefon araca her seferinde sorunsuz bağlanmıyorsa, menü tasarımları mantıksızsa veya sürücü destek sistemleri yersiz uyarılarla sürücüyü sürekli rahatsız ediyorsa, araç sahibi bunu doğrudan bir "sorun" olarak kabul ediyor. Rapora göre katılımcıların %46'sı ekranları ve dokunmatik yüzeyleri, %18'i ise sürücü destek sistemlerinin uyarılarını "sürücü dikkat dağınıklığı" kaynağı olarak görüyor.

Anketin en şaşırtıcı ve tuhaf detaylarından biri ise bardak tutucular oldu. Bu yıl ilk kalite artışına en büyük olumlu katkıyı bardak tutucular sağladı; kullanıcılar konum, erişim ve hacim olarak bardaklıklardan oldukça memnun kaldıklarını belirtti. Bu durum, anketin ne kadar ince detaylara odaklandığını gösteriyor.

8. JD Power İlk Kalite Araştırması: Marka Sıralaması (PP100)

Araç sahiplerinin ilk 90 günde bildirdiği sorunlara göre oluşturulan, Porsche 911'in markasına büyük başarı getirdiği en az sorun çıkaran ilk 11 marka ve sektör ortalaması şu şekilde listelendi: