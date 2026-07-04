Galatasaray ve Fenerbahçe'ye şok: Hacıosmanoğlu arayınca kulüpler geri adım attı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 10+4 olarak açıklanan yabancı kuralına dair konuştu.

"TÜM KULÜPLERİN YETKİLİLERİ EL KALDIRDI"

Radyospor'dan Ayhan Şensoy'un konuğu olan Yüksel Yıldırım, "Geçen hafta yapılan Kulüpler Birliği toplantısında tüm kulüplerin yetkilileri 12 artı 5 kuralına el kaldırdı. Ancak yazılı değil sözlü bir karar alındı. Avrupa Kupalarında mücadele edecek takımlar da bir an önce bu kuralın değişmesini talep etti. Samsunspor olarak biz de 12 artı 5 kuralına destek verdik. 12 artı 2 kuralına da razıydık" ifadelerini kullandı.

"HACIOSMANOĞLU TÜM KULÜPLERİ ARAYIP SORMUŞ"

Hacıosmanoğlu'nun kulüpleri aradığını belirten Yüksel Yıldırım, "Sonra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tüm kulüpleri aramış ve ‘Kuralın değişmesini istiyor musunuz?’ diye sormuş. 18 kulüpten 5’i istememiş. Bu yüzden kural 10 artı 4 olarak kaldı" diye konuştu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE BASTIRIYOR

Süper Lig ekiplerinin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek yabancı kuralı hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe yabancı kuralının değişmesi için bastırıyor.