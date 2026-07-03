Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor
Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Antalya'da, doğal yaşam parkındaki hayvanlar buzlu meyve kokteylleri ve havuz keyfiyle serinliyor.
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yaz sıcaklarının artmasıyla hayvanlara özel hazırlanan buzlu meyve kokteylleri servise başladı.
650 dönüm araziye kurulan park, sık kızılçam ormanları ve içinden geçen dere sayesinde hayvanlara doğal bir serinlik alanı sunuyor.
Parkta 115 farklı türden bin 500'e yakın hayvan yaşıyor ve tesis Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alıyor.
Görevliler her hayvanın yaz diyetine uygun, kalorisi düşük buzlu ve soğuk meyve kokteylleri hazırlıyor.
Kokteyllerde karpuz, kavun, çilek ve üzüm gibi sulu meyveler kullanılıyor.
Meyveler buz kalıplarının içine yerleştirilerek dondurulmuş şekilde hayvanlara sunuluyor.
Buzlu kokteyllerden en çok ayılar, maymunlar ve lemurlar yararlanıyor.
Parkta yaşayan 7 bireylik bozayı ailesi havuzda yüzdükten sonra buzlu meyve kokteyllerini büyük bir iştahla tüketiyor.
Bozayılar sabah saatlerinde meyve keyfi yaptıktan sonra öğle sıcağında inlerine ve gölgelik alanlara çekiliyor.
Doğada Türkiye'nin dağlık bölgelerinde de yaşayan bozayılar, vahşi ortamda yaz aylarında yaban meyvesi, bal ve böceklerle beslenerek yağ depolar.
Lemur ailesi ise çubuğa takılarak dondurmaya benzetilen buzlu meyve kokteyllerini yerken ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği tür oluyor.
Yalnızca Madagaskar adasına özgü olan lemurlar, doğal ortamlarında tropikal meyve ve yapraklarla beslenen primat türleridir.
Sosyal hayvanlar olan lemurlar 15-20 bireylik gruplar halinde yaşar ve birbirlerinin tüylerini temizleyerek bağlarını güçlendirir.
Ziyaretçiler özellikle bozayı ailesinin havuz keyfi ve lemurların çubuklu kokteyl anlarını bol bol fotoğraflıyor.
Hayvanlara buzlu meyvenin yanı sıra kafeslere konulan fıskiye sistemi ve koyu gölgelik alanlarla da serinleme imkanı sağlanıyor.
Etler dondurulmuş olarak veriliyor, içine bazen kuruyemişler de ekleniyor ve hayvanlar bu yiyecekleri tüketmeye çalışırken eğlenceli vakit geçiriyor.
Park Müdürü Aygül Arsun, parkın sıcak iklime göre planlandığını ve havuzların yanı sıra fıskiyelerle toprakların sık sık ıslatıldığını belirtiyor.
Arsun, "Menüleri yaz ayları gelince uygun sebze ve meyvelerle zenginleştiriyoruz. Buz kalıplarında bu meyveleri veriyoruz ve çok iştahlı yiyorlar" diyor.
Arsun, tüm bu uygulamalarla hayvanlarda sıcaklık stresi oluşturmamayı amaçladıklarını vurguluyor.
(AA)