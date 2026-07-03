Halk TV Türkiye Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor

Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Antalya'da, doğal yaşam parkındaki hayvanlar buzlu meyve kokteylleri ve havuz keyfiyle serinliyor.

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