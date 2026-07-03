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Halk TV Türkiye Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor

Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Antalya'da, doğal yaşam parkındaki hayvanlar buzlu meyve kokteylleri ve havuz keyfiyle serinliyor.

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Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor - Fotoğraf: 1
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Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yaz sıcaklarının artmasıyla hayvanlara özel hazırlanan buzlu meyve kokteylleri servise başladı.

Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor - Fotoğraf: 2
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650 dönüm araziye kurulan park, sık kızılçam ormanları ve içinden geçen dere sayesinde hayvanlara doğal bir serinlik alanı sunuyor.

Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor - Fotoğraf: 3
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Parkta 115 farklı türden bin 500'e yakın hayvan yaşıyor ve tesis Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alıyor.

Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor - Fotoğraf: 4
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Görevliler her hayvanın yaz diyetine uygun, kalorisi düşük buzlu ve soğuk meyve kokteylleri hazırlıyor.

Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor - Fotoğraf: 5
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Kokteyllerde karpuz, kavun, çilek ve üzüm gibi sulu meyveler kullanılıyor.

Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor - Fotoğraf: 6
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Meyveler buz kalıplarının içine yerleştirilerek dondurulmuş şekilde hayvanlara sunuluyor.

Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor - Fotoğraf: 7
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Buzlu kokteyllerden en çok ayılar, maymunlar ve lemurlar yararlanıyor.

Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor - Fotoğraf: 8
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Parkta yaşayan 7 bireylik bozayı ailesi havuzda yüzdükten sonra buzlu meyve kokteyllerini büyük bir iştahla tüketiyor.

Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor - Fotoğraf: 9
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Bozayılar sabah saatlerinde meyve keyfi yaptıktan sonra öğle sıcağında inlerine ve gölgelik alanlara çekiliyor.

Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor - Fotoğraf: 10
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Doğada Türkiye'nin dağlık bölgelerinde de yaşayan bozayılar, vahşi ortamda yaz aylarında yaban meyvesi, bal ve böceklerle beslenerek yağ depolar.

Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor - Fotoğraf: 11
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Lemur ailesi ise çubuğa takılarak dondurmaya benzetilen buzlu meyve kokteyllerini yerken ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği tür oluyor.

Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor - Fotoğraf: 12
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Yalnızca Madagaskar adasına özgü olan lemurlar, doğal ortamlarında tropikal meyve ve yapraklarla beslenen primat türleridir.

Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor - Fotoğraf: 13
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Sosyal hayvanlar olan lemurlar 15-20 bireylik gruplar halinde yaşar ve birbirlerinin tüylerini temizleyerek bağlarını güçlendirir.

Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor - Fotoğraf: 14
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Ziyaretçiler özellikle bozayı ailesinin havuz keyfi ve lemurların çubuklu kokteyl anlarını bol bol fotoğraflıyor.

Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor - Fotoğraf: 15
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Hayvanlara buzlu meyvenin yanı sıra kafeslere konulan fıskiye sistemi ve koyu gölgelik alanlarla da serinleme imkanı sağlanıyor.

Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor - Fotoğraf: 16
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Etler dondurulmuş olarak veriliyor, içine bazen kuruyemişler de ekleniyor ve hayvanlar bu yiyecekleri tüketmeye çalışırken eğlenceli vakit geçiriyor.

Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor - Fotoğraf: 17
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Park Müdürü Aygül Arsun, parkın sıcak iklime göre planlandığını ve havuzların yanı sıra fıskiyelerle toprakların sık sık ıslatıldığını belirtiyor.

Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor - Fotoğraf: 18
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Arsun, "Menüleri yaz ayları gelince uygun sebze ve meyvelerle zenginleştiriyoruz. Buz kalıplarında bu meyveleri veriyoruz ve çok iştahlı yiyorlar" diyor.

Krallar gibi besleniyorlar: Sıcakta bunalmasınlar diye özel dondurma servis ediliyor - Fotoğraf: 19
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Arsun, tüm bu uygulamalarla hayvanlarda sıcaklık stresi oluşturmamayı amaçladıklarını vurguluyor.

(AA)

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