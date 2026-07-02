Elektrik faturasını yarı yarıya düşürüyor: Her evde sessizce çalışıyor

Son dönemde artan enerji maliyetleri, birçok aileyi evdeki tasarruf önlemlerini yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Çoğu vatandaş Elektrik faturasını düşürmek amacıyla ışıkları erkenden kapatıyor, televizyon kullanımını kısıtlıyor ya da bazı beyaz eşyaları daha az çalıştırmaya gayret ediyor.

Ancak uzmanların yaptığı son araştırmalar, bütçeyi asıl sarsan etkenin çok daha farklı olduğunu ortaya koydu. Ev halkının genellikle masum gördüğü, gün boyunca sessiz sedasız çalışan veya anlık olarak yüksek güç çeken o unsur, faturanın neredeyse dörtte birini tek başına oluşturuyor. Birçoğumuzun önemsemediği bu detay, ay sonunda cepleri adeta alev topuna çeviriyor.

ELEKTRİK FATURASINI EN ÇOK YÜKSELTEN ÜRÜNLER

Yapılan detaylı enerji analizlerine göre, evde ısıtma ve soğutma sistemleri (klima ve elektrikli ısıtıcılar) hariç tutulduğunda faturayı en çok kabartan ürünlerin başında günün 24 saati kesintisiz çalışan buzdolabı ve derin dondurucular geliyor. Sürekli aktif olan bu cihazlar, toplam hane tüketiminin yaklaşık %15 ila %20'sini tek başına üstleniyor. Özellikle dondurucu kısmında oluşan her 3 milimetrelik buz tabakası, cihazın harcadığı enerjiyi %30 oranında artırarak gizli bir maliyet yaratıyor.

Mutfaktaki bu sürekli tüketimin yanı sıra, anlık güç çekimiyle faturayı adeta uçuran diğer iki büyük suçlu ise elektrikli şofben/termosifonlar ve mutfakların vazgeçilmezi olan kettle (su ısıtıcıları). Kısa sürede 2000 ila 3000 Watt arasında yüksek enerji çeken bu cihazlar, gün içinde sıkça kullanıldığında çamaşır ve bulaşık makinesinin toplam aylık tüketimini bile geride bırakabiliyor.

Uzmanlar, faturayı hafifletmek için derin dondurucuların düzenli olarak buzunun çözdürülmesini, su ısıtıcılarına sadece ihtiyaç kadar su konulmasını ve bekleme (standby) modunda kalan televizyon, modem gibi cihazların fişlerinin mutlaka çekilmesini öneriyor.