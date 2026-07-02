Tüm köy akaryakıt kullanmayı bıraktı: Bu bitkiyle masrafları yüzde 75 azaldı!

Fransa'nın kuzeyindeki Hangest-sur-Somme köyü tasarruf hamlesiyle dikkat çekti. Toplam 780 nüfuslu yerleşim yerinde kamu binalarının ısıtma sistemi tamamen değiştirildi. Belediye binaları artık petrol yerine Asya kökenli dev miskanthus bitkisiyle (fil çimeni) ısınıyor.

MALİYETLER YÜZDE YETMİŞ BEŞ AZALDI

Bu köklü değişim sayesinde yıllık ısıtma giderleri 20 bin euro seviyesinden 4 bin 300 euroya geriledi. Yerel yönetim her yıl yaklaşık 16 bin euro tasarruf elde ediyor. Faturalardaki düşüş oranı yüzde 75 seviyesini geride bıraktı.

Köy sakinleri dönüşümden önce yılda ortalama 20 bin litre akaryakıt tüketiyordu. Yeni sistem için 100 kilovat kapasiteli özel bir kazan kuruldu. Tesisin çalışması için yılda yaklaşık 60 ton kurutulmuş bitki yakılıyor.

Sistemde kullanılan bitkiler kazan dairesine yalnızca iki kilometre uzaklıktaki arazide yetiştiriliyor. Üretim belediyenin satın aldığı beş hektarlık toprakta yapılıyor. Hasat edilen ürünler kayın ağacından yapılan geniş bir hangarda depolanıyor.

ÇİFTÇİLERE YENİ GELİR KAPISI OLDU

Şubat 2013 tarihinden beri aktif olan proje yerel çiftçilere yeni gelir kapısı açtı. Bölgede hayvancılık yapan Philippe Collin isimli çiftçi de fil çimeni üretimine başladı. Collin topraklarının 25 hektarlık bölümüne bu ürünü ekiyor.

Hızlı büyüyen fil çimeni bitkisi gübre veya yoğun bakım gerektirmiyor. Tarım arazilerindeki nitrat miktarını azaltan bitki doğaya da önemli katkı sunuyor. Üretim sürecinde karbon emen bitki çevre kirliliğinin önüne geçiyor.

Köydeki eski petrol kazanı ise olası arızalar için yedek olarak bekletiliyor. Uzman bir şirket yakıt kalitesini düzenli olarak denetliyor. Çevreci köy benzer projeler yapmak isteyen diğer yerleşim yerlerine örnek oluyor.