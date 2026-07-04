Bir Çin Seddi daha yapılıyor: 400 kilometre uzunlukta olacak!

Çin hükümeti kuraklıkla mücadele için dev bir proje başlattı. İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Kubuqi Çölü güneş panelleriyle kaplanıyor. Güneş Seddi adı verilen proje 2030 yılına kadar tamamlanacak.

Devasa koridorun uzunluğu 400 kilometreyi genişliği ise 5 kilometreyi bulacak. Proje sayesinde hem temiz enerji üretilecek hem de çölleşmenin önüne geçilecek. Panellerin oluşturduğu gölgeler topraktaki nemi koruyarak bitki gelişimini destekleyecek.

HEDEF YÜZ GİGAVAT GÜÇ

Mühendisler 2030 yılına kadar toplam 100 gigavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyor. Aralık 2024 itibarıyla tesislerin 5,4 gigavatlık kısmı devreye alındı. İlk iki fazın şebekeye bağlandığını belirten şirket yetkilileri çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

AT GÖRSELİYLE REKOR KIRDILAR

Bölgedeki Junma tesisi 2019 yılında dev bir at görseliyle Guinness Rekoru kırdı. Yaklaşık 196 bin panelden oluşan bu görsel geniş bir alana yayılıyor. Tesis tek başına günde ortalama 500 bin kilovat saat elektrik üretiyor.

ENERJİ UZAK MERKEZLERE TAŞINACAK

Proje bittiğinde Pekin ve Tianjin gibi büyük sanayi kentlerine yıllık 40 milyar kilovat saat elektrik aktarılacak. Uzak bölgelerden doğudaki nüfus merkezlerine enerji taşınması ciddi bir altyapı çalışması gerektiriyor. Yetkililer bu iletim hatları için yüksek gerilim şebekeleri kuruyor.

Çin yönetimi bu yatırımla yaklaşık 200 bin hektar kumlu araziyi geri kazanmayı planlıyor. Doğa koruma yetkilileri projenin amacının çölleri tamamen yok etmek yerine kumun ilerlemesini durdurarak çevreye verilen zararı azaltmayı amaçladığını belirtti.